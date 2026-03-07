Vigo, España. Madonna ha respondido a la llamada de un club de fútbol español que buscaba una camiseta perdida hace más de tres décadas que vistió el icono del pop.

Madonna respondió el sábado a una petición de información sobre el paradero de la camiseta del club de fútbol español Celta de Vigo con un post en X en el que dice que aún posee la prenda.

“¡Esta camiseta está colgada en mis archivos! La llevo puesta y represento a vuestro equipo en espíritu!”, dijo Madonna.

El Celta había publicado esta semana una carta abierta a Madonna en la que le preguntaba si aún conservaba la camiseta celeste y blanca que lució durante un concierto en 1990 en su estadio de Balaidos.

La presidenta del club, Marián Mouriño Terrazo, escribió: “Con el tiempo llegamos a entender mejor lo que defendíais entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer. En nuestro club nos reconocemos en esta línea de pensamiento. Por eso nos aferramos a la esperanza de encontrar la prenda que un día llevaste.

“¿Lo tiene usted? Si sabes dónde puede estar, o si quieres unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarlo, ponte en contacto con nosotros a través de un mensaje privado”.

La publicación de Madonna en las redes sociales fue una respuesta a un vídeo publicado por el club de una interpretación musical del éxito de 1989 de Madonna “Like a Prayer” interpretado en el campo de su Estadio de Balaidos por un coro de mujeres cantantes respaldadas por una orquesta de cuerda antes del partido del viernes contra el Real Madrid.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.