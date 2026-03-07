Madonna sorprende al club Celta de Vigo al solucionarles un misterio sobre una camisa que vistió en el 1990
La ícono del pop responde que aún conserva la camiseta referida.
Vigo, España. Madonna ha respondido a la llamada de un club de fútbol español que buscaba una camiseta perdida hace más de tres décadas que vistió el icono del pop.
Madonna respondió el sábado a una petición de información sobre el paradero de la camiseta del club de fútbol español Celta de Vigo con un post en X en el que dice que aún posee la prenda.
“¡Esta camiseta está colgada en mis archivos! La llevo puesta y represento a vuestro equipo en espíritu!”, dijo Madonna.
El Celta había publicado esta semana una carta abierta a Madonna en la que le preguntaba si aún conservaba la camiseta celeste y blanca que lució durante un concierto en 1990 en su estadio de Balaidos.
This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty— Madonna (@Madonna) March 7, 2026
La presidenta del club, Marián Mouriño Terrazo, escribió: “Con el tiempo llegamos a entender mejor lo que defendíais entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer. En nuestro club nos reconocemos en esta línea de pensamiento. Por eso nos aferramos a la esperanza de encontrar la prenda que un día llevaste.
“¿Lo tiene usted? Si sabes dónde puede estar, o si quieres unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarlo, ponte en contacto con nosotros a través de un mensaje privado”.
👕 Seguimos na busca da camisola que @Madonna vestiu no seu concerto de Vigo en 1990.— Celta (@RCCelta) March 5, 2026
🔍 Se tes algunha pista, entra en https://t.co/vy4WheCkYx e axúdanos! pic.twitter.com/pSajI9uKlU
La publicación de Madonna en las redes sociales fue una respuesta a un vídeo publicado por el club de una interpretación musical del éxito de 1989 de Madonna “Like a Prayer” interpretado en el campo de su Estadio de Balaidos por un coro de mujeres cantantes respaldadas por una orquesta de cuerda antes del partido del viernes contra el Real Madrid.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.