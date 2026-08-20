El rapero puertorriqueño Cosculluela le respondió a la presentadora e influencer dominicana Jennifer Fungenzi, quien acusó al artista de involucrarla en una batalla legal con la asociación de residentes de Palmas del Mar, el lujoso complejo donde vive junto a los hijos de ambos en Humacao.

A través de sus historias de Instagram, el cantante reafirmó la responsabilidad de su exesposa en el mantenimiento de la mansión en Humacao, que cedió para que ella y sus dos niños vivieran, y por la cual fue demandado por los vecinos.

Mensaje que Cosculluela publicó en Instagram. ( Instagram )

“El que sabe, sabe que yo tengo cinco hijos, no dos, y ninguno tiene más derechos que otro. He trabajado toda mi vida para construir un patrimonio que algún día será de todos mis hijos por igual. Vivir en una propiedad no te convierte en dueño del sacrificio con el que fue construida, mucho menos cuando ni siquiera se ha cuidado”, escribió.

“La justicia no es beneficiar a dos perjudicando a tres. Los cinco valen exactamente lo mismo”, concluyó.

Cosculluela y Jennifer Fungenzi se divorciaron en 2022 tras siete años de matrimonio y dos hijos en común.