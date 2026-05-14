El cantante de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como “Cosculluela” se libró de cargos por manejar un vehículo de motor sin licencia o negligencia, en violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, confirmó el coronel Gerardo H. Oliver Franco, comandante de área de Caguas.

La jueza Nereida Salvá Sandoval, del Tribunal de Caguas, determinó no causa y se procedió con el archivo de las denuncias.

El artista asistió por de manera virtual a la vista junto a su abogado Carlos Aponte Nieves donde presentaron la evidencia de que se examinó y obtuvo su licencia de conducir y pagó una deuda de $1,220 en boletas por multas de tránsito acumuladas.

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“Sacó la licencia, pagó los boletos, tomó el examen ya que no tenía puntos en la licencia y la juez le dio una oportunidad”, sostuvo Oliver Franco.

Por el incidente reciente se le expidieron boletos ascendentes a los $900.

La investigación estuvo a cargo del agente Rubén Echevarría Torres.

Los hechos se remontan a la tarde del 16 de abril cuando fue detenido por una infracción a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en la carretera PR-1 frente a una gasolinera, en Caguas.

Los hechos se reportaron cuando agentes de la Unidad Preventiva de Caguas, intervinieron con el conductor de un carro deportivo Lamborghini Urus, del 2019, color negro, tras observarlo conduciendo entre carriles y pasó por el paseo de emergencias sin utilizar señales. No se reportó ningún accidente de tránsito.

Esa no fue la única ocasión en la que fue detenido por manejar sin licencia, ya que el 2 de noviembre de 2025, fue arrestado por guiar a exceso de velocidad y sin la licencia de conducir vigente en la carretera PR-30 en Juncos. Se le expidieron las multas correspondientes.

Mientras que, en mayo de 2024, fue acusado por atropellar dos jinetes y matar a sus dos caballos y abandonar la escena. El artista se declaró culpable de cargos reclasificados a delitos menos graves y evitó la prisión tras pagar multas y una restitución económica a las víctimas.

En el 2022 enfrentó cargos por delitos de violencia doméstica por alegaciones de su expareja de violencia física y psicológica durante su matrimonio, el cual terminó en divorcio.