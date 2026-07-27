La División de Violencia Doméstica del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga una querella por presunta intimidación contra el exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez que fue reportada anoche por su exnovia, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querellante, de 23 años, radicó la denuncia a las 9:59 p.m. de ayer, domingo, en el cuartel de la Policía Municipal de Trujillo Alto.

Según su relato, recibió una llamada en su celular de un número anónimo en la que escuchó una voz de un hombre, que afirmó era la misma del artista en la que hizo expresiones amenazantes contra ella, su progenitora y hermanas.

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Hace un tiempo la misma mujer radicó una querella de vehículo hurtado contra Cosculluela Suárez por un vehículo marca Porsche Panamera del año 2010 y tras la fiscalía de Humacao evaluar la prueba determinó que no se configuraron los elementos del delito.

FOTOS: ¿Quién es Cosculluela? Su talento y los escándalos que han sacudido su carrera
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El exponente urbano fue citado al CIC de Humacao como sospechoso de un caso de “hit & run”.