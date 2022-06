Varias han sido las versiones sobre la separación de Shakira y Piqué; la principal indica que el futbolista le habría sido infiel a la cantante con una joven varios años menor que ella, con quien presuntamente salía desde hace un tiempo.

Según medios españoles, la supuesta “tercera en discordia” se trataría de una chica que responde a las iniciales de C.M. y que era empleada en una de las del español; incluso, aseguraron que es muy parecida a la colombiana. Sin embargo, la mujer en cuestión ha salido a dar la cara y desmintió ser la responsable del truene entre los famosos.

📸 La presunta nueva novia de Gerard Piqué, según el retrato que ha hecho #Sálvame a partir de sus fotos.



“Muy parecida a Shakira”, dicen de la chica de 22 años, con más detalles de su identidad y su nombre.#yoveosálvame #Pique #piqueshakira @NiusDiario https://t.co/0cBYijjngf pic.twitter.com/gYof8YN5cb — Que no salga de aquí (@quenosalga) June 7, 2022

La chica fue interceptada por el programa “Socialité” y en medio de los cuestionamientos negó conocer al capitán del Barcelona y explicó que la están confundiendo solo por la descripción que se filtró a los medios.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel por la descripción de la supuesta chica…no soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, dijo.

Además, confesó que está siendo sumamente atacada por algo que no ha hecho y que hasta el momento no entiende cómo es que resultó involucrada:

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar. Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz “, agregó.

Amigos de Piqué niegan infidelidad

Pese a que las declaraciones de la joven confirmarían las sospechas de una relación extramarital, los allegados al futbolista aseguran que éste se encuentra sumamente molesto con la información que se está manejando, ya que jamás existió otra mujer y los motivos del rompimiento serían un desgaste en la relación y la falta de comunicación entre ambos.

Incluso, señalaron que lo que Piqué más lamenta es que la madre de sus hijos no haya desmentido las acusaciones en contra y de cierta forma haya alimentado las sospechas al emitir un comunicado luego de que {el fuera tachado de infiel.

Por el momento, todo sigue siendo un misterio alrededor de la pareja y lo único que se sabe es que continúan en pláticas para poder llegar a un acuerdo sobre la custodia de los dos hijos que tienen en común.

La vida de Piqué sin Shakira

Por si esto fuera poco, el mismo programa de Telecinco, ha dado a conocer que tras la ruptura, el jugador del Barcelona se ha dedicado a disfrutra de su nueva vida de soltero, acudiendo a fiestas en un conocido bar local de nombre “La traviesa”, donde ha sido visto en compañía de su compalero de equipo, Rique Puig, y varias mujeres.

Otro dato que se ha filtrado es la exhorbitante cantidad que Gérard llega a gastar en tan solo una noche, pues asgeuran que las cuentas del lugar sobrepasan los 2 mil euros.