Los Ángeles. Siete meses después de que el cuerpo de una niña de 14 años de edad, fue encontrado en el SUV remolcado de D4vd, el cantante de alt-pop ha sido arrestado bajo sospecha de haberla matado, dijeron las autoridades.

Los detectives arrestaron el jueves al joven de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, como sospechoso de asesinato en la investigación del homicidio de Celeste Rivas Hernández, informó la policía de Los Ángeles.

Las autoridades no habían nombrado públicamente a Burke como sospechoso hasta su detención. Se espera que los investigadores presenten un caso a los fiscales el lunes, dijo la policía. Los abogados de Burke han declarado su inocencia.

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He aquí algunas cosas que hay que saber sobre el caso:

El cantante fue detenido, pero de momento no está acusado.

La Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que está al tanto de la detención y que su División de Delitos Graves revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter subrayaron que Burke sólo había sido detenido bajo sospecha, que no se había formulado ninguna acusación ni se había presentado ninguna denuncia penal.

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”, dijeron los abogados defensores. “Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Celeste Rivas Hernández fue dada por desaparecida a los 13 años.

La familia de la estudiante de séptimo grado denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

Su cuerpo, sin vida desde hacía tiempo, fue encontrado en un Tesla Model Y aparentemente abandonado, remolcado desde un lujoso barrio de Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un patio de grúas encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, según los documentos judiciales, y “los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”. Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, según los documentos judiciales. Las partes desmembradas del cuerpo se encontraron dentro de una segunda bolsa negra debajo de la primera. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte.

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En noviembre, la policía impidió que la oficina del forense hiciera públicos los resultados de la autopsia.

Cantante popular entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi.

D4vd, pronunciado “David”, se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Tras firmar con Darkroom e Interscope Records, D4vd publicó su primer EP, “Petals to Thorns”, y su continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

Cuando se encontró el cadáver de Rivas Hernández, estaba de gira para presentar su primer álbum completo, “Withered”. Los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una actuación programada en el Museo de los Grammy de Los Ángeles, fueron cancelados, al igual que la gira europea que iba a comenzar en Noruega.

Revelada la investigación secreta del gran jurado tras oponerse la familia de la cantante a testificar

El cantante estaba siendo investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles que investiga la muerte de Rivas Hernández. La existencia de la investigación -y la designación de D4vd como su objetivo- se reveló cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción ante un tribunal de Texas a las citaciones judiciales en las que se les exigía testificar. The Associated Press obtuvo en febrero documentos del caso que habían sido sellados en California, donde la investigación del gran jurado se había mantenido en secreto. El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de los miembros de su familia citados, según los archivos judiciales de los fiscales.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.