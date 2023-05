La célebre cantante Tina Turner murió el miércoles 24 de mayo a los 83 años, por un cáncer intestinal. Así lo confirmó un portavoz de la artista a través de un comunicado en el cual aseguró que falleció de forma pacífica: “Tina Turner, la reina del rock and roll, falleció serenamente este miércoles a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo”, la definió el encargado de dar la triste noticia.

Protagonista de una carrera de más de 50 años, la estadounidense nacida en 1939 se convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y 1980 con canciones como What´s Love Got to Do?, Private Dancer, Your The Best y Proud Mary. Con su melena rubia y sus pasos de baile emblemáticos, se volvió una estrella internacional y se destacó en géneros como rock, soul y blues, con 12 premios Grammys en su haber. Tuvo una vida marcada por una fama rápida, una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner, y un resurgimiento gracias a su talento y su despliegue escénico.

¿De qué murió Tina Turner?

Según indicó su representante, Tina atravesaba una “larga enfermedad”. Todo empezó en 2013, cuando la cantante sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) tres semanas después de su casamiento con Erwin Bach. Tras esa situación, ella se vio obligada a aprender de nuevo a caminar.

En tanto, en 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. Al año siguiente, Tina tuvo un trasplante de riñón tras fallas que sufría en ese órgano a causa de la medicación que tomaba para la presión sanguínea.

La vida de La reina del rock

Tina nació como Anna Mae Bullock en Tennessee, Estados unidos, el 26 de noviembre en 1939. Tuvo una infancia difícil, marcada por la relación abusiva de su padre con su madre, los problemas económicos que sufría en su casa y la muerte prematura de miembros de su familia. Fue por su madre y su padre, por lo que la artista terminó viviendo con su abuela. Asimismo, su prima Margaret, quien era incondicional con ella, murió muy joven en un accidente.

Llegó a la fama de la mano de Ike Turner, quien fue su guitarrista y su marido. Trabajaron como un dúo durante las décadas de 1960 y 1970, pero finalmente la relación llegó a su fin debido a que era un vínculo violento, según ella misma relató. Tina se divorció de él en 1978 después de 16 años de matrimonio.

Tras la violencia que sufrió por casi dos décadas, la artista empezó con su carrera solista, con la cual consiguió ocho Grammys. En 1984, lanzó Private Dancer, su álbum más vendido, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional, y el cual la llevó al estrellato. Este se suma a los 10 discos que sacó en toda su carrera.

Se volvió muy famosa por su talento en el baile en sus enérgicas actuaciones en vivo, además de sus estrafalarios atuendos y su poderosa voz. Asimismo, se desempeñó como coreógrafa y hasta le enseñó a bailar al cantante líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien a su vez es reconocido mundialmente por sus pasos sobre el escenario.

Tina vendió más de 100 millones de copias de sus discos, pero su fortuna, que se estima hoy en $250 millones, la generó con sus giras mundiales. Ella alcanzó el récord de la audiencia más grande en un concierto para un solo intérprete en 1988. Se trató de un show en Río de Janeiro, en el cual 180,000 personas se juntaron para escuchar su voz.

También tuvo su paso por el cine. Participó de producciones como Tommy (1975), Mad Max Beyond Thunderdome (1985) con Mel Gibson y Last Action Hero (1993) con Arnold Schwarzenegger.

En el año 2000, Tina decidió retirarse de los escenarios a la edad de 61 años. Más tarde, en 2013, la artista se despidió definitivamente de la música y la actuación, tras más de 50 años de trayectoria.

Ese mismo año, renunció a su nacionalidad estadounidense por la suiza, ya que vivía en ese país hacía unos 20 años y siguió residiendo allí hasta el día de su muerte. Además, se casó con el alemán Erwin Bach, su pareja desde 1986.