Otro cambio en la radio puertorriqueña.

La animadora Diane Ferrer, quien estuvo por más de dos años poniendo a gozar al público en “El Junte” de Salsoul (99.1 FM) junto a su colega Jesse Calderón, anunció ayer su salida de la emisora.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la comunicadora agradeció tanto a sus compañeros de trabajo, como al conglomerado Uno Radio Group, por darle la oportunidad de integrarse al espacio en julio de 2022.

“Hoy me despido de Salsoul. Espero que hayan disfrutado tanto como yo estos más de dos años de El Junte. Fue mi primera experiencia en radio y después de tanto aprendizaje y momentos súper lindos es hora se cerrar este capítulo. Quiero agradecerles de corazón a todos los que me permitieron entrar en sus vidas diariamente a través de las ondas de Salsoul”, escribió Ferrer en la mencionada red social.

Por otro lado, la también presentadora de “Viva la tarde” (WAPA TV) sostuvo en una entrevista del programa “Lo Sé Todo” que no descarta regresar a las ondas radiales, dado que le ayuda desenvolverse en más tareas que en su trabajo para la pantalla chica. “Me gustó la experiencia, la radio te da la oportunidad de poder hablar más de los temas, desarrollar más lo temas, a veces en televisión es un poco corto, pero sí me gustó y te deja ser más tú, La experiencia me encantó y me encantaría volver a tenerla”, expresó.

Igualmente, Ferrer destacó que no habrá reemplazo suyo en el espacio radial, dado que la empresa está contemplando cambiar el formato del programa.

Su salida surge en momentos en que la industria radial sufre unos cambios significativos en sus talentos, En el Día de San Valentín, el locutor Jorge Pabón “Molusco” salió de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS), seguido por sus colegas Pamela Noa, Ali Warrington y Robert Fantacuca, quienes integraron el programa “Molusco y los reyes de la punta” en La Mega 106.9 FM. Posteriormente, la presentadora y empresaria Angelique Burgos “La Burbu” sorprendió con su renuncia del programa “El Despelote” (de La Nueva 94) que animó junto a Rocky The Kid.

La dimisión de Ferrer surge al tiempo que la emisora estrenó el programa “La Cura” junto a Michelle López, “El Candyman” y John Paul Vallenila, espacio que surgió tras la culminación del programa “La Perrera” de Salsoul.