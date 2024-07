Don Omar es reconocido como uno de los cantantes de reguetón más destacados, pues con varios de sus temas, este género musical llegó a varios países.

Este año, el puertorriqueño dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer. Según lo dicho por el presentador Raúl de Molina en el programa ‘El gordo y la flaca’, el neoplasia que tenía el artista era de riñón y, en una operación, le retiraron el órgano del lado izquierdo.

Un día después de confesar al mundo que padecía esta enfermedad, aseguró que la había superado: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”.

Don Omar habló del cáncer que padecía

Ahora, Don Omar volvió a llamar la atención a través de una entrevista que concedió al programa de YouTube ‘El Show de Piolin’, en el que expresó cómo fue su lucha contra esta enfermedad.

“Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, dijo el cantante.

Don Omar agregó que, gracias a que el cáncer fue detectado a tiempo y que cuentan con los recursos económicos, pudo superar la enfermedad.

“Pasé de todo, hermano. De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía. Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’”, agregó en la entrevista.

El reconocido artista también declaró que, en un momento, no quiso que nadie supiera de esta situación, lo que según él, pudo empeorar las circunstancias por las que estaba pasando.

“Nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo. Creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie yo tenía mucho miedo estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito, yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera”, concluyó.