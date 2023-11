“Volví a nacer”, aseguró el cantante Javish Victoria al recordar los sustos que vivió, junto a sus compañeros del Conjunto Quisqueya, en el avión donde viajaban de Puerto Rico a República Domincana el pasado sábado, 18 de noviembre, vuelo donde también estaba la familia de boricuas que murió tras caer sobre su auto una pared de concreto lateral en Santo Domingo.

“Casi llegando, después de Punta Cana nos encontramos con una tormenta eléctrica, la turbulencia era tan grande que pensábamos que el avión se iba a partir. Abracé a Adib como si fuera la despedida”, sostuvo el veterano vocalista.

Los integrantes del Conjunto Quisqueya volvieron a estar cerca de la muerte al transitar por la avenida 27 de Julio de Santo Domingo, donde se desplomó la pared que ocasionó la muerte a Awilda Vázquez Burgos, su esposo Ramón Martínez, Cesani, su hija, María Nereida Martínez, y el esposo de ésta, Michael Oronoz Marín.

PUBLICIDAD

“Adib y Elías salieron primero al igual que Doña Awilda y su familia. Yo me fui a rentar un carro. Mis compañeros pasaron cinco minutos antes que se derrumbara la pared, al poco tiempo me encontré con el accidente. Estuve en un tapón de casi 3 horas, no dejaban pasar a nadie... me enteré del accidente, donde quedaron pillados tres vehículos; incluyendo el de la familia de boricuas que viajaron con nosotros en el avión”.

“Fue una experiencia terrible, esa tragedia cambió a República Dominicana y a Puerto Rico. No pudimos presentarnos, el concierto se canceló...eso nos enseña a que hay que vivir como si fuera el último día. La vida es tan frágil que se nos va en segundo”, manifestó con tristeza el esposo de Awilda “La Mimosa”.

Javish Victoria hizo guardia de honor frente a los ataúdes de la familia boricua fallecida, el pasado lunes en la funeraria Buxeda de Hato Rey, donde estuvieron expuestos antes de su sepelio en el día de hoy.

“Estuve junto a una delegación de República Dominicana, le presenté mis condolencias a su familia, y a uno de sus hijos, que es cliente de mi restaurante “La Bohemia “, en la avenida Roosevelt de Hato Rey. Ellos nos manifestaron su agradecimiento con las autoridades dominicanas, por rescatar los cuerpos de sus familiares y traerlos a Puerto Rico”.