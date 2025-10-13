Muchas son las figuras públicas en el ambiente artístico que adoptan a menudo un nombre artístico por una variedad de razones que van desde el mercadeo y la practicidad hasta la necesidad de evitar prejuicios o conflictos; y este fue casi el caso de Leonardo DiCaprio.

Durante una entrevista, el reconocido actor habló de sus inicios antes de convertirse en una estrella de Hollywood y reveló la divertida reacción que tuvo su padre cuando le contó que su mánager casi le cambia el nombre porque consideraba que el suyo sonada “demasiado étnico” .

En diálogo con el pódcast New Heights, el protagonista de One Battle After Another se refirió a cuando, luego de varias experiencias en televisión, estaba listo para dar el salto a la pantalla grande y, tras varios intentos, “por fin consiguió un representante” .

Sin embargo, aquel momento llegó con una inesperada propuesta. “Me dijeron que nadie me iba a contratar”, dijo con respecto a su nombre. Fue ahí que le propusieron llamarse Lenny Williams, pero su reacción fue inmediata. “Les pregunté: ‘¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio’. ‘¿Qué es Lenny?’. Tenía 12 o 13 años. ‘¿Qué es Lenny Williams?’“, recordó y todos en el estudio estallaron de risa.

Tal como relató, su padre, George DiCaprio, rechazó de manera contundente que su hijo -quien en aquel entonces tenía 13 años- se presentara de otra manera que no fuera como él y su esposa le habían puesto. “Mi papá vio la foto, la destrozó y dijo: ‘Sobre mi cadáver’”, comentó Leo.

Pero él no fue el único que casi pasa por eso. Benicio del Toro, quien también forma parte de la película One Battle After Another, tomó la palabra en el pódcast para compartir que, al igual que su colega, fue presionado para modificar su nombre. “Me dijeron lo mismo, ahora eres Benny Del”, dijo.

Los actores no solo sorprendieron y coincidieron en su revelación, sino también por su fanatismo hacia Lionel Messi. En plena rueda de prensa de promoción de la mencionada película y en diálogo con Alexis Puig, contaron que simpatizan con el rosarino de 38 años.

Puig, quien compartió parte de la entrevista en su cuenta de Instagram, fue quien introdujo el tema del fútbol, una pasión nacional, lo que generó revelaciones inesperadas por parte de ambos actores. DiCaprio, que en más de una ocasión fue visto en partidos del Inter Miami, confirmó su admiración por el futbolista argentino. Al ser consultado sobre si seguía la carrera del 10, el ganador del Oscar no dudó en afirmar: “Soy un gran fan”.

Por su parte, del Toro reconoció su profunda admiración por otra leyenda del deporte argentino: Diego Armando Maradona. “Soy fan de Messi, pero soy un gran fan de Maradona”, aseguró el actor puertorriqueño, que además remarcó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a quien es considerado como uno de los “mejores jugadores de la historia”.