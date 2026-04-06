Daniela Droz cerró la Semana Santa de manera inolvidable celebrando el bautismo de su hijo, Kenny Efraín Vázquez, un acto lleno de amor y fe que compartió en un emotivo video.

Kennito, como cariñosamente lo llaman, se sumergió en las aguas acompañado de su mamá y su esposo, el exbaloncelista Nathanael Crispín, en un conmovedor momento familiar.

“Hoy no solo celebramos tradición… celebramos verdad. Cristo vive. Y hoy, mi hijo Kenny Efraín decidió vivir para Él y mi esposo y yo junto a nuestros hermanos en la fe estuvimos a su lado y fuimos testigos.🙏🏼🙌🏻😭 Hoy entendí este versículo en otro nivel… no es solo que es un regalo, es que nunca me ha pertenecido”, expresó la cantante y animadora, en referencia al pasaje bíblico de Salmos 127:3, que establece que los hijos son herencia de Dios.

PUBLICIDAD

“Fue confiado a mis manos por Dios, con propósito, con destino… con una asignación eterna. Y verlo dar este paso de fe, en el mismo día que celebramos la resurrección, me confirma que no estoy criando solo un hijo… estoy formando a un hombre que le pertenece a Él. Gracias JESÚS. Hoy sí se celebró“, agregó Droz.

Kennito, de 12 años, es el único hijo de Droz, producto de su relación con el cantante Ken-Y. Nació el 15 de diciembre de 2013.

¿Qué significa el bautismo?

En el contexto evangélico, el bautismo simboliza la decisión consciente de seguir los pasos de Jesús.

Este acto, mencionado en varios pasajes de la Biblia (Mateo 28:19-20), representa arrepentimiento, renacer espiritual y el compromiso de vivir conforme a los principios de Cristo.