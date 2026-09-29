LOS ÁNGELES — El exnovio de la actriz Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, ha presentado una solicitud urgente en la que pide que se le permita actuar como representante temporal de su hija de 11 años ante los tribunales de California para proteger la herencia de la niña tras el fallecimiento de su madre.

Klitschko, un exboxeador ucraniano campeón del mundo, ha tenido la custodia total de la niña, Kaya, durante la mayor parte de su vida, y ella ha vivido con él en Ucrania. Kaya es la única heredera de Panettiere. La demanda presentada ante un tribunal del condado de Los Ángeles menciona objetos incautados en una investigación federal sobre la muerte del actor, personas no identificadas y no autorizadas que accedieron a su residencia en Los Ángeles, y objetos de valor que han desaparecido.

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La petición afirma que es «urgente y esencial» que se conceda a Klitschko la condición jurídica de tutor temporal del patrimonio de su hija.

«Si no se produce un nombramiento inmediato a tal efecto, existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes a la sucesión de Hayden se pierdan, sufran daños o se malgasten antes de que se pueda designar a un representante personal debidamente nombrado para protegerlos», reza el escrito.

Los abogados de Klitschko presentaron la solicitud el jueves, pero no se hizo pública hasta el lunes, cuando TMZ la dio a conocer. En la solicitud se hace hincapié en que su intención es únicamente proteger los futuros bienes de su hija hasta que se pueda nombrar a un administrador permanente.

Panettiere, la antigua protagonista de las series de televisión «Heroes» y «Nashville», falleció el 16 de agosto a los 36 años. Según el informe forense al que ha tenido acceso The Associated Press, su muerte se debió a una sobredosis accidental de varias drogas, entre ellas el fentanilo, y había estado en rehabilitación apenas unas semanas antes. Fue hallada inconsciente en un piso de Greenville, en Carolina del Sur.

En la petición se afirma que los agentes federales han incautado los bienes de Panettiere en el marco de una investigación y que no hay ninguna persona autorizada para ocuparse de ellos y garantizar su devolución.

En el escrito se afirma que, antes de su fallecimiento, Panettiere y Klitschko contrataron a personal de seguridad para proteger su domicilio, ya que una persona no identificada había accedido al mismo sin autorización. La petición señala que se prevé que esa misma persona siga intentando «apropiarse indebidamente» de bienes pertenecientes a su patrimonio.

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La vista sobre este asunto está prevista para el 8 de octubre.

En sus memorias, publicadas a principios de este año, Panettiere reconoció haber sido adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija en 2014. Kaya se fue a vivir con Klitschko de forma permanente cuando tenía 2 años. El padre de Panettiere declaró a los investigadores que, cuando falleció, ella tenía previsto visitar a su hija en Ucrania unos días después.

Klitschko, de 50 años y medallista de oro olímpico, ostentó varios títulos de peso pesado entre 2000 y 2015. Él y Panettiere empezaron a salir en 2009 y se comprometieron en 2013.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.