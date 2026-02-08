La cantante estadounidense Katy Perry animó al astro boricua Bad Bunny a mostrar esta noche “el sueño americano” durante el halftime show del Super Bowl LX (60).

“Tú puedes @sanbenito. Recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano”, escribió la intérprete de ‘California Gurls’ en su cuenta de X.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

Cabe recordar que la artista conoce muy bien lo que significa pararse en uno de los escenarios más importantes del mundo musical. En 2015, fue la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX, celebrado en la Universidad de Phoenix, en Arizona. En aquella ocasión, 118.5 millones de personas vieron su presentación de 12 minutos de duración.

El Super Bowl LX se llevará a cabo esta noche en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California y está contemplado que “el Conejo malo” aparezca con su show en el área de juego cerca de las 9:00 de la noche.