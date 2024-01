Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación en julio del año pasado y aunque ya se venía comentando los motivos de la ruptura, ahora fue la misma actriz quien habló por primera vez sobre su divorcio.

En una entrevista con El País, la actriz que se puso en la piel de Griselda Blanco, confesó que su exmarido y ella tomaron caminos separados porque él quería hijos y ella no quería ser una “mamá vieja”.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé”, expresó la artista de 51 años.

La actriz de Modern Family aprovechó para hablar sobre la maternidad: “Eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años y estoy dispuesta a asumir el papel de abuela, no de madre”, expresó en alusión a su hijo de 32 años, Manolo González-Ripoll Vergara.

Luego de siete años de matrimonio, Vergara y Manganiello, de 47 años, decidieron separarse y lo hicieron con un comunicado que decía lo siguiente: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Ahora la colombiana tiene claro cuál es su hombre ideal, así lo compartió recientemente en el programa español El Hormiguero.

“Tiene que tener más o menos mi edad, cincuenta y tantos como yo, tiene que tener hijos (yo tengo 51) y tiene que ser guapo, pero no necesariamente guapo, tal vez actor, no demasiado”, dijo. También precisó sus preferencias en materia financiera con su pareja ideal. “Lo he dicho muchas veces: tiene que ser igual o tener más dinero que yo”, enfatizó.