Un tribunal expidió una orden de protección Kerri Rawson, la hija del asesino en serie Dennis Rader, conocido como “BTK”, luego que su exesposo afirmara que ella le advirtió en repetidas ocasiones que él y sus hijos corrían peligro de ser asesinados, informó Fox News.

Rawson, una activista a favor de las víctimas de crímenes violentos y autora de varios libros, protagonizó en el 2025 el documental de Netflix “My Father, the BTK Killer”, que aborda la relación de Rader con su familia mientras sembraba el terror en Kansas, donde asesinó al menos una decena de personas entre el 1974 y el 2006, y la huella que dejaron sus crímenes en su familia.

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Darian Rawson, exesposo de Kerrie solicitó una orden de protección alegando que varios incidentes protagonizados por su expareja, le hicieron temer por su seguridad y la de sus dos hijos adolescentes. Un juez de Florida aprobó la orden y le otorgó la custodia total de los niños a Rawson, además de limitar el contacto de la madre con estos a comunicaciones electrónicas. También se le ha prohibido a Kerri acercarse a la escuela donde estos estudian, su casa o interactuar con las mascotas de la familia.

Según alegó Rawson en su petición al Tribunal, Kerri lo citó a un cuartel de la Policía en Altamonte Springs el 5 de enero del 2025, donde le dijo que ella tenía habilidades psíquicas que le habían revelado que sus hijos corrían peligro inminente y que serían asesinados ese día.

Kerri, según la denuncia, también alertó a la Policía que varias personas iban a hacerle daño a su familia. Posteriormente llamó al 911 e informó que había varios tiradores activos en un complejo de apartamentos y que al menos tres personas habían muerto.

La Policía respondió a la llamada y encontraron la familia salvo.

Luego de esto, la Policía contacto a Kerri en el Aeropuerto Internacional de Orlando, y la trasladaron a un hospital donde ésta aceptó ser ingresada voluntariamente.

Según el New York Post, que reseñó el caso, un informe del incidente describía a Kerri como “una persona conocida por hacer declaraciones inexactas y falsas sobre incidentes que en realidad no ocurrieron, debido a problemas de salud”. Según el Post, Rawson se habría querellado nuevamente alegando que Kerri lo contacto en numerosas ocasiones, violando la orden de protección.

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El padre de Kerri, Rader, cumple 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad ocasional por al menos 10 asesinatos ocurridos entre el 1974 y 1991. Se le conocía como “BTK” por el patrón de los asesinatos que cometió, en el que ataba sus víctimas y las torturaba antes de matarlas. Entre otros crímenes, a Rader fue hallado culpable del asesinato de los cuatro integrantes de una familia en el 1974 y el de una anciana, que era vecina de su familia. Se le imputaron además el asesinato de otras seis mujeres y el intento de asesinato del hermano de una de las víctimas. Rader también confesó haber intentado matar a otras personas, entre ellas una mujer de 63 años, identificada como Anna Williams. Según su propio relato, Rader irrumpió en la casa de Williams y se ocultó por horas, esperando a que la mujer llegara, pero finalmente se tornó impaciente y se marchó del lugar.

Las autoridades sospechan que Rader podría ser el autor de otros crímenes sin resolver.

En el 2019, Rawson publicó un libro titulado “La hija de un asesino en serie”, y ha aparecido en múltiples documentales y programas de televisión en los que ha hablado sobre los crímenes cometidos por su padre.