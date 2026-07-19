El cantante Fernando Villalona se encuentra en reposo absoluto luego de presentar un delicado estado de salud que requiere supervisión especializada y fueron suspendidas las presentaciones que el artista tenía programadas para este fin de semana.

La información fue ofrecida por su oficina este sábado mediante un comunicado oficial que puntualizó que las medidas son realizadas para priorizar la recuperación de “El Mayimbe”.

“Agradecemos profundamente las innumerables muestras de cariño, preocupación y oraciones que hemos recibido por la salud de nuestro querido Fernando Villalona”, expresa el aviso.

El equipo del artista agradeció la comprensión de sus seguidores, empresarios y medios de comunicación, así como las oraciones y el respeto hacia este proceso de recuperación.