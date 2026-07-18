El productor de música urbana, Rafael “Raphy” Pina Nieves, solicitó una terminación temprana de la libertad supervisada que se le impuso tras su sonado caso federal por violaciones a la ley de armas.

La petición fue publicada de manera sellada, por lo que no se conocen los argumentos que expuso para que se le condone un año que le resta por cumplir de su libertad supervisada.

Se supone que el productor complete la sentencia impuesta el 18 de julio de 2027, según surge de una moción publicada esta semana en su expediente federal por la oficial de probatoria, Sugeily Rivera Suazo.

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La moción da cuenta de que Pina Nieves no se llegó a mudar a Puerto Rico, como la había solicitado a finales del pasado año. Es que establece que en el distrito sur de Florida donde se vigila su proceso de probatoria.

“Durante el periodo de supervisión, el señor Pina Nieves ha mantenido un domicilio estable y ha trabajado de manera continua en actividades relacionadas con la producción musical, ocupándose principalmente de gestionar la carrera artística de su esposa. Esto ha sido verificado mediante contactos periódicos de supervisión y la información financiera que proporcionó debidamente cada vez que su oficial de supervisión la solicitó. Asimismo, el suscrito se puso en contacto con el oficial encargado de la supervisión de la libertad bajo fianza del señor Pina Nieves en el Distrito de Puerto Rico, quien confirmó que el señor Pina Nieves es propietario de negocios en la Isla, hecho que también fue verificado. El señor Pina Nieves cuenta con un apoyo prosocial adecuado. Además, el señor Pina Nieves completó las horas de servicio comunitario impuestas, satisfizo debidamente la cuota monetaria especial y otras sanciones económicas (verificado con la Secretaría del Tribunal y el Programa de Litigios Financieros) y mantiene comunicación con su oficial de libertad vigilada según lo requerido”, estableció la oficial de probatoria.

También se indica en la moción que el productor no ha sido imputado de ningún caso criminal durante su periodo en libertad supervisada. No obstante, recibió dos multas en noviembre de 2024 por conducir un transporte marítimo a alta velocidad en una zona de manatíes, un mamífero en peligro de extinción.

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“Además, el 25 de noviembre de 2025, el señor Pina Nieves recibió una citación penal por la alteración u ocultación ilegal de la matrícula, bajo el caso n.º 25-18467-TC10A del condado de Broward (Florida). El 8 de febrero de 2026, el caso fue desestimado”, se da cuenta en la moción.

Debido a lo antes mencionado, el oficial probatorio no recomendó que se le dé paso a la petición realizada por Pina Nieves.

“La recomendación de la Oficina de Libertad Supervisada de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico es que la supervisión continua se mantenga acorde con los objetivos de la sentencia en este caso”, dice.

La Fiscalía federal también se opuso. Aludieron en su moción a que la libertad supervisada es parte integral de la sentencia que recibió.

El abogado de Pina Nieves, Giovanni Canino solicitó hasta el lunes para responder los argumentos por los que el oficial probatorio y la Fiscalía federal rechazaron su pedido.

Será el juez federal Francisco Besosa quien tendrá que determinar si se completa o no la libertad supervisada con un año de antelación.

Según las mociones radicadas y el historial del caso, Pina Nieves fue sentenciado a dos años y dos meses de prisión, los cuales terminó el 20 de julio de 2024. Se le impuso también a cumplir tres años de libertad supervisada, los que cumple en la actualidad.

Pina Nieves fue juzgado en el 2022 por dos cargos de poseer un arma, que se suponía no tuviera por ser un convicto federal. En una apelación al Primer Circuito de Boston se le eliminó uno de los cargos. Aun así, tuvo que cumplir el periodo de prisión impuesto por el juez Besosa de 41 meses de prisión, que por las bonificaciones que alcanzó se le redujo a dos años y dos meses. Lo hizo en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.