El reconocido productor Raphy Pina ha manifestado continuamente en sus redes sociales el interés de apoyar a personas que enfrentan circunstancias difíciles. También, de brindar reconocimiento de diversas maneras a varias de las personas que componen su entorno de trabajo y de amistad. La muestra más reciente tiene que ver con uno de ellos, Johnny, de quien destaca su lealtad en lo personal.

El empresario compartió una publicación que presenta el momento en que lo sorprende con un vehículo blanco con un lazo gigante.

“¡Mi Johnny! Regalito nuevo a Johnny por sus años de experiencia”, expresa en el video que compartió con los usuarios. “Este es Johnny”, prosigue la también pareja de la cantante Natti Natasha. “Una guagüita nueva porque la de él, aunque tenga 20,000 millas…”, añade mientras camina descalzo con una taza de café, frente a la residencia.

Pina acompañó el video con un mensaje escrito en el que reitera el compromiso que siente por quienes están a su lado en sus metas empresariales, y su interés en agradecerles y valorar su apoyo más allá de un cheque de jornada laboral.

“Hay personas detrás de la cortina que no necesitan presentación ni explicación . Johnny es una de ellas”, escribió.

“Además de ser el padrino de nuestra hija Vida, fue quien por dos años llevó a Vida y a Natti a verme cuando estaba recluido. Sin cámaras. Sin redes. Sin obligación. Solo lealtad”, prosiguió al rememorar el tiempo que le tocó cumplir su condena en prisión por una violación a la Ley de Armas a nivel federal, según se registra en el Negociado de Prisiones de los Estados Unidos (BOP, en inglés). Raphy Pina fue sentenciado en mayo de 2022 a prisión por tres años y cinco meses por el juez federal Francisco Besosa. Se supone que su condena en prisión terminara el 21 de enero de 2025, pero por las bonificaciones alcanzadas, solamente cumplió dos años y dos meses en prisión. Desde julio de 2024, comenzó a cumplir tres años de libertad supervisada.

En su mensaje reciente, Pina prosiguió sobre su afán de cuidar a su equipo de trabajo. “Antes de irme, me aseguré de saldar el techo de todos mis empleados, porque no sabía qué me iba a pasar y no quería que ninguna familia quedara en el aire”, confesó en la nota escrita de la publicación. “A todos les dejé su casa en orden, sus vehículos y su sueldo asegurado”, agregó.

“Johnny siempre supo algo más: mientras yo tenga vida, ellos van a estar bien. Esto no es un regalo. Esto es gratitud. Esto es memoria. Esto es lealtad real. No necesito mucha gente a mi lado. Con pocos, pero leales, es más que suficiente”.

Por otro lado, no se trata de la primera vez que el productor se muestra espléndido para compartir su fortuna con personas fuera del ámbito familiar. En septiembre del año pasado, durante el “baby shower” que realizó en The Mall of San Juan con la cantautora dominicana Natti Natasha por la segunda bebé de ambos, la pareja regaló mediante sorteo un auto entre los numerosos obsequios para los presentes. La historia llamó la atención principalmente por tratarse de una participante que, al momento de ser llamada para notificarle la noticia, estaba en pleno proceso de dar a luz.