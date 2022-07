El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” no regresará este lunes al programa de radio “Molusco y los reyes de la punta” que transmite La Mega 106.9. El anunció lo hizo el propio Molusco a través de un vídeo grabado en un bote desde la isla Palomino y que fue publicado en su canal de YouTube.

Acompañado por sus compañeros de programa, Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca, Pabón dijo que necesita más tiempo para decidir si regresa al espacio.

“Yo, en algún momento tendré la conversación con la gerencia de SBS, y pues tomaré la decisión. Necesito un tiempo ... sí, voy a pensarlo, yo llevo más de un año pensando full si permanezco en la radio sí o no”, contó.

Tanto Alí como Pamela y Robert indicaron que regresarán el lunes a la emisora de radio.

“Yo voy a analizar mis cosas, estoy cogiendo mi tiempo, ahora mismo estoy en neutro, literalmente en neutro. No sé qué hacer”, apuntó Pabón.

Mira el vídeo:

Molusco también manifestó que no estuvo de acuerdo con la manera en que la gerencia de Spanish Broadcasting System (SBS) tomó la decisión de suspenderlos. Pabón, Pamela y Alí fueron suspendidos una semana de la emisora luego que el pasado viernes no siguieran la instrucción de no hablar sobre los conciertos que tendrá Bad Bunny a fin de mes en el Coliseo José Miguel Agrelot. Robert Fantacuca no fue sancionado porque ese día no formó parte del programa.

“Al final del día, sigo insistiendo en que, aunque se hizo lo que se hizo en el aire, creo que no se ejecutó de la mejor manera, creo que la manera en que se ejecutó esto fue una manera atropellada, creo que nosotros hemos hecho mucho por la compañía. La compañía no nos hace un favor, esto es un negocio, como dice Pam, y obviamente a nosotros nos pagan por hacer un trabajo, ahí están los resultados, de todo, desde las ventas hasta los ratings gracias a Dios por el favor del público. Pero nosotros hemos dado mucho de muchas cosas dentro de la misma compañía”, dijo Molusco en el vídeo, que culminó con la participación del cantante Sie7e.