Un nutrido grupo de artistas puertorriqueños deleitarán al público con una serie de conciertos íntimos desde este domingo, 28 de junio.

Los amantes de la música popular puertorriqueña tendrán una oportunidad de volver a gozar con la nueva temporada de “Enamorados de la Bohemia” en el Moneró Café Teatro and Bar este domingo, 28 de junio.

Desde las 3:00 de la tarde, el público boricua podrá llegar al recinto ubicado en el tercer piso del Bellas Artes de Caguas para disfrutar de un selecto grupo de artistas

Este evento marca el inicio de una temporada que se extenderá desde julio hasta diciembre de 2026, con presentaciones programadas para el tercer domingo de cada mes a la hora antes mencionada.

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“El mundo de la bohemia en Puerto Rico es amplio, así que quisimos hacer una versión especial. Algo que pudiera competir para ser la mejor del país. Yo creo que lo logramos”, comentó Carlos Esteban Fonseca, codueño del Moneró Café Teatro and Bar en declaraciones escritas.

“Enamorados de la Bohemia” está conformado por Ricky Santana, José Oscar Guevara, Junior Laredo y Aníbal Ayala.

Este conjunto buscará ofrecer una experiencia sonora única que combina talento, energía y dedicación a su arte.

“Enamorados de la Bohemia” nace de la pasión por llevar emoción e historia a través de las letras. Sus integrantes, reconocidos por su talento y trayectoria en el ámbito del entretenimiento nacional, se unen para ofrecer espectáculos que trascienden la música en sí, convirtiéndose en experiencias memorables para el público.

Los Boletos para “Enamorados de la Bohemia” en el Moneró están disponibles en Ticketera.