La exestrella de televisión Mr. T, tronó contra el gigante del ‘streaming’, Netflix, tras el estreno del documental sobre su vida, “Untold Mr. T: I Pity the Fool”, según reportó Los Angeles Times.

Laurence Tureaud (nombre de nacimiento de Mr. T), de 74 años y quien se convirtió en un ídolo a finales de los 70 y los 80 tras su aparición en Rocky III, dijo al periódico The Guardian estar furioso con la imagen de él que se proyecta en el documental, que lo retrata como un líder despiadado y extremadamente duro.

“Ese documental me enfureció, porque no cubrieron muchas cosas. Cuando lo vi, me quedé como: ‘¿qué demonios?’. Es una porquería. Me enalteces y luego intentas dejarme en ridículo”, afirmó. La exestrella de la serie de televisión ‘The A-Team’, añadió que aunque colaboró con la producción del documental, no fue hasta hace un mes que le presentaron el resultado final.

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Por ejemplo, sostuvo que el equipo de filmación entrevistó a su pastor durante dos días, pero solo se incluyeron 30 segundos en el filme. “Eso es lo que llamamos, en la comunidad negra, un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo, añadió el también ex guarda espaldas, quien siempre ha sido muy abierto sobre su fe cristiana.

Mr. T también reveló que le pidió a la producción excluir la participación de su exagente artístico, Peter Young, de quien ha dicho que no quiere “saber nada de él”. Young intervino en el documental hablando sobre la participación de Mr. T en la película “Freaked”, de 1993, en la que interpretó a la mujer barbuda.

Los representantes de Netflix no se han expresado sobre los comentarios de Mr. T.

Representantes de Netflix no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios hecha por The Times.

Tureaud creció en Chicago e ingresó a la Universidad Prairie View A&M, pero fue expulsado en 1971. Se enlistó en el ejército en 1975 y recibió una baja honorable en 1978. Tras regresar a Chicago, su físico notable le sirvió para abrirse puertas como “bouncer”, en discotecas y clubes nocturnos.

Sumó su peculiar corte de pelo inspirado en el peinado de guerreros africanos y las muchas cadenas de oro en su cuello a su aspecto, dándole una apariencia de tipo duro e intimidante, tras lo que se convirtió en guardaespaldas de famosos como Michael Jackson, Dianna Ross y LeVar Burton, entre otros.

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Mientras participaba en una competencia de ‘bouncers’ en un programa de juegos en NBC, fue visto por Sylvester Stallone, quien lo reclutó para que fuera un antagonista en la tercera entrega de ‘Rocky’, lo que le abrió las puertas a la fama. En el 1983 fue seleccionado como parte del elenco de “The A-Team”, donde su carisma y apariencia opacaron al veterano George Peppard, quien interpretaba a ‘Hannibal’, el líder del equipo.

De la mano de Hulk Hogan, con quien fraguó una amistad tras conocerlo mientras filmaba “Rocky III”, Mr. T también hizo una breve incursión en la lucha libre profesional, donde formó parte del evento principal del primer Wrestlemania, que fue una lucha en parejas con Hogan, contra “Rowdy” Roddy Piper y “Mr. Wonderful” Paul Orndorff.

Fuera de los reflectores del cine y la televisión, Mr. T ha sido un altruista activo, que ha donado gran parte de su dinero a refugios para personas sin hogar y otras causas. En la cúspide de su estrellato, visitaba constantemente hospitales infantiles de la mano de organizaciones como Make-A-Wish. Sin embargo, resaltó que nada de eso se incluyó en el documental.

“¿Por qué no muestran a Mr. T trabajando con los niños de Make-A-Wish? ¿Por qué no muestran a Mr. T en el ejército?,, cuestionó. “Así que muestran a un Mr. T rudo y luego lo muestran como la Mujer Barbuda. ¿Ven? Eso es una agenda. Había una agenda oculta, tenían que socavar lo que represento. ¡Qué broma!”, afirmó.