A casi un día de que el mundo se conmocionara con la muerte de Liam Payne en Argentina, sus excolegas de la banda One Direction aseguran encontrarse “completamente devastados” tras enterarse de su deceso y aseguraron que “habrá más que decir” sobre la pérdida.

Los entonces integrantes Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles expresaron, en declaraciones escritas, sus condolencias a la familia del cantante de 31 años, al tiempo que pidieron que se les diera espacio para procesar el trágico hecho.

“Estamos completamente devastados por la noticia de la muerte de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para asimilar la pérdida de nuestro hermano, al que queremos mucho”, lee las expresiones publicadas en la red social de One Direction.

“Los recuerdos que compartimos con él los atesoraremos para siempre, Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te amamos, Liam”, concluyó.

Liam Payne falleció ayer, miércoles, tras caer del tercer piso de un hotel Casa Sur, ubicado en Costa Rica 6092, en Palermo. En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria N°14 se dirigió al alojamiento por un llamado al 911, al ser informados sobre un hombre agresivo que podría haber estado bajo efectos de drogas o alcohol.

Una vez en el lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) del país sudamericano constató el deceso del artista, por lo que se investiga si se trató de un suicidio.

Alberto Crescenti, titular del SAME, expresó que no fue posible reanimarlo por la magnitud de las lesiones que sufrió.

“El equipo no pudo hacer absolutamente nada. No hubo reanimación porque se constató que había fallecido. Todo el cuerpo presentaba lesiones gravísimas”, sostuvo.

No obstante, fiscales argentinos expresaron que las entidades policiales catalogaron el fenecimiento de “sospechoso” dada la posible participación de drogas.

Las autoridades encontraron la habitación del joven “en completo desorden” con “varios objetos rotos”. También hallaron paquetes de clonazepam, un depresor del sistema nervioso central, junto con suplementos energéticos y otros medicamentos de venta libre esparcidos entre sus pertenencias.

Igualmente, equipos forenses recuperaron una botella de whisky, un mechero y un teléfono móvil del patio interior donde se encontró el cuerpo de Payne. Sin embargo, no había indicios de que hubiera una tercera persona implicada.

20 Fotos Fanáticos expresaron su consternación y dolor mientras la ofrenda improvisada con velas y flores crecía rápidamente fuera del hotel.

Liam James Payne era cantante y compositor británico. Había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su salto a la fama fue gracias a su participación en la boy band One Direction, la cual formó junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, en 2010.

La banda creció a pasos agigantados con el lanzamiento de sus cinco discos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four.230 (2014) y Made in the AM (2015). Sin embargo, Malik se retiró del grupo en 2015 y a finales de ese año, tras la publicación de su último material, la banda comenzó una pausa indefinida.

En cuanto a Payne, comenzó su carrera como solista a mediados del 2016 con canciones como Strip that down, Get Low, Bedroom floor, entre otros. En agosto el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. En este marco, tenía programado un show en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

Este miércoles 16 de octubre se dio a conocer su muerte en Buenos Aires.