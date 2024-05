El expelotero José Reyes “La Melaza” tuvo la oportunidad de contar su vida en fotos en “La casa de los famosos 4″, donde pudo compartir los retos de su niñez en República Dominicana viviendo en la pobreza, sus comienzos en el béisbol y la música, la relación de su papá que lo acompañó a firmar su contrato con los Mets de Nueva York, y el amor a su esposa Katherine Ramírez y sus tres hijas: Catherine, Ashley y Joselyn.

“Lo más importante es que tú pases tiempo importante con tu familia, cuando tú lo puedas hacer”, expresó el también cantante a la presentadora Jimena Gállego en el conocido segmento del reality show de Telemundo.

Sin embargo, Cristina Sánchez, la modelo con quien el exdeportista mantuvo una relación extramarital por varios años, le exhortó al quisqueyano a que “deje el show” y lo tachó como mal padre tras no compartir con su hija Liyah hace más de siete años.

“Un hombre que no es un buen padre para un hijo, no es un buen padre en absoluto, y una mujer que apoya a su esposo a abandonar a su hija, no es una buena mujer”, expresó Sánchez en un video que subió a su cuenta de TikTok.

“Sabemos que tú tienes una hija aquí que te busca, que te sigue en Instagram, que te sigue en TikTok, y hace más de siete años que este hombre no ve a su hija. Él está por todos lados siéndose el buen santo, que él es buen padre, que él es esto y lo otro. Pero tú tienes una hija que te busca y tú estás haciendo un daño muy feo a tu propia hija, tu propia sangre”, destacó.

Sánchez también sostuvo que el entonces beisbolista para los Miami Marlins, Toronto Blue Jays y Colorado Rockies “no tiene excusas” de reencontrarse con la ahora adolescente dado que la joven vive con su mamá en Nueva Jersey, mientras que este reside con su familia en Nueva York.

“¿Tú quieres estar en televisión halagando a tus otras hijas? Y Dios las bendice, son hermosas, Dios bendice a tu familia. Pero, a la misma vez, tú nos vas a estar aquí y hacer que mi hija se sienta menos”, sostuvo la madre de Liyah.

No es la primera vez que el expelotero se encuentre en una polémica con la modelo, dado que esta lo acusó hace siete años de supuestamente descuidar sus promesas a la hija que tuvieron juntos y antes de que él se casara con Ramírez.

Este escándalo se da un año después que el deportista enfrentara una disputa con su actual pareja por violencia doméstica en el Tribunal de Hawái, incidente que provocó que fuera suspendido por 52 partidos en las Grandes Ligas. Sin embargo, este caso se retiró de la corte.

“La Melaza” se encuentra actualmente entre los huéspedes en riesgo de eliminación de “La casa de los famosos”, que se encuentra menos de tres semanas de finalizar. Junto al integrante del “Cuarto Agua”, se encuentran nominados su compañero Lupillo Rivera, Paulo Quevedo y Patricia Corcino, del “Cuarto Fuego”, y Rodrigo Romeh, integrante del extinguido “Cuarto Tierra”.