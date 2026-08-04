Ybelice Fabián, esposa y representante del merenguero dominicano José Virgilio Peña Suazo, falleció el domingo tras permanecer varias semanas ingresada en un centro de salud de Santo Domingo en cuidados intensivos, debido a complicaciones asociadas a una cirugía nasal por problemas respiratorios crónicos.

Fernando Villalona, Kinito Méndez, Eddy Herrera, Krisspy, Miriam Cruz, Fefita la Grande, Sergio Vargas, Luis Medrano y otros figuran entre los primeros en solidarizarse y sumarse al pesar del entorno de líder de la Banda Gorda.

Fernando Villalona “El Mayimbe” publicó un emotivo mensaje de condolencias en su cuenta oficial de Instagram dedicado a su colega y amigo, tras la lamentable pérdida de su esposa.

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“Cuánto lamento, con profundo dolor, la partida de la esposa de mi hermano Peña Suazo, a quien tuve el honor de conocer. Que Dios le conceda el descanso eterno y fortalezca a toda su familia en este difícil momento. Gordo, me uno a ti y mis más sinceras condolencias...”, posteó “El Mayimbe”.

Kinito Méndez, por igual expresó “cuánto lamento, con profundo dolor, la partida de la esposa de mi hermano Peña Suazo, a quien tuve el honor de conocer. Que Dios le conceda el descanso eterno y fortalezca a toda su familia en este difícil momento. Gordo, me uno a ti y mis más sinceras condolencias...”.

Por igual, Sergio Vargas lamentó muchísimo “la ida de nuestra querida Ybelice, esposa de mi hermano Peña Suazo”. Y su deseo para su colega: “Entréguesela a Dios y recuérdela con alegría, para su descanso eterno y en paz”.

El merenguero Eddy Herrera recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido mensaje lleno de consternación: “Dios mío, no lo puedo creer. Se nos fue Ibelise, esposa de nuestro querido artista y hermano @josepenasuazo. Sabíamos que estaba muy delicada de salud pero teníamos fe y esperanza de que se iba a recuperar. Gordo mío, te abrazo con el alma y a todos en la familia. Paz a su alma”.

Fefita La Grande (“La Vieja Fefa”) se unió al dolor que embarga a la música dominicana, dedicándole un mensaje cargado de fe y afecto a Peña Suazo.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de la querida esposa de mi gran amigo Peña Suazo. No existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, pero sí quiero expresar mis más sinceras condolencias a toda su familia”, expresó.

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Luego agregó: “Que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo en estos momentos tan difíciles. Que su alma descanse en paz y que el hermoso recuerdo de su vida y de su amor permanezca para siempre en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Un fuerte abrazo, amigo. Estamos contigo en este difícil momento”.

Para la merenguera Miriam Cruz resultó doloroso saber de la partida de la señora: “Nunca existen palabras que puedan mitigar un dolor tan grande cuando se marcha a destiempo un ser tan amado. Ibelise fue su compañera, su sostén; fue todo para José. Desde lo más profundo de mi corazón, te envío un abrazo, José, pidiéndole al Señor que te conceda fortaleza y que dé paz a su alma”.

El merenguero típico Krisspy posteó que “no hay palabras para consolar a un amigo que ha perdido a su compañera, pero sí podemos elevar una oración por la paz de su alma y para que otorgue fortaleza y consuelo a toda la familia”.

El empresario Luis Medrano colgó un mensaje de pesar: “Qué pena, oh Dios. Mi solidaridad contigo buen amigo y tus hijos y toda la familia. Paz a su alma”.

El cuerpo de Ybelice Fabián será velado de forma privada este lunes 3 de agosto en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta en Santo Domingo a partir de las 2:00 de la tarde, donde se oficiará una misa antes de su sepelio.