Con una trayectoria artística que supera las cuatro décadas, Fernando Allende presenta “Llegaste a Tiempo”, una nueva producción musical que revive uno de los temas más significativos de su repertorio, con una interpretación renovada que conserva la esencia romántica de la canción y presenta una nueva propuesta musical.

Esta producción representa un encuentro con la nostalgia de quienes han seguido la carrera musical de Fernando Allende y con la curiosidad de nuevas generaciones que descubren las letras, las melodías y los ritmos que han marcado una época. Una propuesta que rescata la emoción de una gran canción bajo el concepto de balada mariachi pop, conectando generaciones a través de una interpretación renovada con identidad y sentimiento, detalla el comunicado de prensa.

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“Llegaste a Tiempo” fue compuesta por Alfonso Agulló y cuenta con la visión creativa de Gerardo Flores, quien estuvo a cargo del arreglo y la producción musical en Red Dot Studios en Miami. La dirección vocal de esta nueva versión estuvo a cargo de Elán Allende en Monasterio Records, Puerto Rico. La grabación contó con la participación del Mariachi “Sí Señor”.

El lanzamiento también evoca recuerdos importantes para el público que ha acompañado a Fernando Allende durante su exitosa trayectoria televisiva, incluyendo su participación durante ocho meses en horario estelar junto a Giselle Blondet y Alba Nydia Díaz en la telenovela Modelos S.A. por Telemundo PR; etapa que dejó una huella significativa entre sus seguidores.

Con una trayectoria de más de 50 años en la industria del entretenimiento, Fernando Allende se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión, el cine y la música latina. Fue uno de los primeros actores de su generación en abrir camino hacia Hollywood, con una carrera que incluye más de 52 películas y participaciones en icónicas producciones televisivas como “Miami Vice” y “Hart to Hart”, “Flamingo Road” y “Master of the Game”.

En la música, Fernando Allende ha realizado 29 álbumes con más de 300 canciones grabadas; consolidando una exitosa carrera dentro del género romántico y la música tradicional mexicana. Ha alcanzado el reconocimiento del Gobierno Mexicano como Embajador de los Mariachis de México Ante el Mundo con una destacada trayectoria discográfica.

“Llegaste a Tiempo” es una canción que guarda recuerdos, emociones y momentos especiales. “Interpretar este gran tema con una nueva producción me llena el corazón de alegría y de nostalgia. Me emociona compartirla nuevamente con mi público”, expresó Fernando Allende.

Con “Llegaste a Tiempo”, Fernando Allende reafirma que las grandes canciones trascienden el tiempo, manteniendo viva la emoción, la memoria y la magia de la música romántica. Invitamos al público a descubrir y disfrutar de la nueva producción musical que revive la emoción y la nostalgia de una gran canción con un sonido renovado, disponible ya en las plataformas digitales.