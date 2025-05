El cantante puertorriqueño Joseph Fonseca enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, doña Olga Esterás Ramos, quien partió en la madrugada de hoy de manera natural, según informó el propio artista mediante un comunicado de prensa.

“Hoy me toca enfrentar uno de los dolores más grandes que puede sentir un ser humano: despedir a mi madre. Ella fue mi primera fan, mi ejemplo de fortaleza, humildad y fe. Su amor me formó, su voz me animó, y su abrazo me sostuvo en los momentos más difíciles. No existen palabras suficientes para describir cuánto la vamos a extrañar", expresó el reconocido merenguero.

Doña Olga, además de ser madre y esposa, fue recordada como una mujer de grandes valores, inmensa fe y un corazón generoso. Siempre estuvo presente en la vida artística y personal de Joseph, brindándole su apoyo incondicional desde los comienzos de su carrera.

La familia Fonseca Esterás —el esposo de doña Olga, don Eulalio Fonseca; sus hijos Joseph y Omar Fonseca Esterás; y sus nietas Valeria, Ibiza e Iberia— agradeció profundamente la solidaridad en este momento tan difícil.

El cantante también extendió su agradecimiento al personal del Hospital Menonita de Cayey por el trato recibido durante el último mes, en el que su madre estuvo hospitalizada.

Joseph, su esposa Daphne y el resto de la familia solicitaron comprensión y respeto durante este tiempo de duelo, que enfrentan con esperanza y fe.

Los actos fúnebres se anunciarán próximamente.