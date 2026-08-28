La familia de Bruce Willis planea donar el cerebro del actor a la investigación científica después de su fallecimiento, con el objetivo de contribuir al estudio de la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que fue diagnosticada al intérprete después de una primera valoración de afasia en 2022.

De acuerdo con la información difundida por Jubilee Cast, la esposa del actor, Emma Heming Willis; su exesposa, Demi Moore; y sus cinco hijas respaldan la decisión. Según ese reporte, Emma describió la determinación como “emocionalmente difícil, pero científicamente necesaria”.

El caso de Willis comenzó con un diagnóstico de afasia en 2022 y posteriormente evolucionó a un diagnóstico de demencia frontotemporal en 2023. La enfermedad provocó su retiro de la actuación y ha llevado a su familia a promover iniciativas de concienciación y apoyo para pacientes y cuidadores.

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Según mencionan los medios internacionales, el análisis del tejido cerebral después de la muerte puede ofrecer información sobre los cambios celulares asociados con la DFT.

Los investigadores pueden estudiar anomalías relacionadas con proteínas y posibles mutaciones genéticas, elementos que podrían contribuir al conocimiento de la enfermedad y al desarrollo de tratamientos.

Jubilee Cast también señaló que la DFT es una de las principales formas de demencia entre los adultos menores de 60 años y que actualmente no existe una cura. En ese contexto, las muestras de tejido cerebral de personas diagnosticadas pueden ser utilizadas para ampliar el conocimiento científico sobre la enfermedad.

Emma Heming Willis ha mantenido una labor pública de concienciación sobre la demencia frontotemporal mediante el Fondo Emma & Bruce Willis para la Investigación y el Apoyo a los Cuidadores de la Demencia Frontotemporal, iniciativa que, según Jubilee Cast, respalda investigaciones y brinda apoyo a quienes cuidan de personas afectadas por la enfermedad.

Por otra parte, la revista Hola reportó que la intención de donar el cerebro del actor fue comunicada por Emma Heming Willis en su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado). El medio señaló que la familia busca que esta decisión contribuya al estudio de la DFT y al conocimiento de sus mecanismos.

La decisión también se produce en medio de las dificultades para encontrar tratamientos efectivos contra la enfermedad. Según Jubilee Cast, después del reciente fracaso de un ensayo clínico para la DFT, Emma calificó la noticia como “un duro golpe” y pidió a los investigadores continuar con sus esfuerzos.