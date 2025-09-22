Francis Rosas le propuso matrimonio a su novia, Rocío De La Cruz Siemon, durante un viaje en España, según reveló este lunes.

“Aproveché el escenario de España, todos los días hubo un escenario hermoso... fueron unas vacaciones fabulosas y aproveché este escenario romántico, privado, y poder decirle cuanto la amo”, anunció en el programa PR en vivo.

El comediante aseguró que desea pasar el resto de su vida con su pareja.

“Me explota el corazón, se me llena demasiado”, compartió sobre su relación sentimental.

El amor le vuelve a sonreír a Rosas tras su divorcio con la presentadora Natalia Rivera.

Rosas y Rivera se casaron en 2014, en el hotel El Conquistador de Fajardo.

En 2019 se divorciaron en medio de un escándalo, luego de que apareciera un video de Rivera junto a Francis Torres, entonces participante del programa Guerreros.