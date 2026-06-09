“Estoy viva, estoy sana”.

Con esa poderosa afirmación, Giselle Blondet reapareció en redes sociales tras un quebranto de salud como secuela de dos cirugías de espalda.

La presentadora y actriz boricua explicó que enfrentó infecciones y que aún continúa en terapia física, aunque aseguró que se encuentra en recuperación.

“Han sido ocho meses difíciles. Como ustedes saben, tuve una operación que se complicó, era una operación bastante sencilla, pensaba que iba a estar fuera tres semanas, pero se complicó, tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez”, expresó en Instagram.

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“Lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin Él literalmente no estaría aquí, y a cada una de las personas que han estado conmigo que no me han fallado, mis hijos, mi familia, mis amigos, amigas entrañables, y compañeros de trabajo que han estado pendientes de mí, gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que fueran a estar preocupados por mí, me sorprendieron”, añadió.

“La fe definitivamente es necesaria para superar cualquier situación que aparezca en el camino, y lo otro que va agarrado de la mano, es la actitud que uno tiene”, sostuvo.

“Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo salir al aire libre, pero todavía me falta: tengo que hacer terapia física, pero estoy bien”, dijo.

Blondet, de 62 años, se sometió a un procedimiento quirúrgico en febrero pasado como parte de complicaciones derivadas de una cirugía previa en la espalda en noviembre de 2025. Durante ese periodo estuvo ausente de La Mesa Caliente hasta que se anunció su salida a mediados de febrero, tras cuatro años en el programa de Telemundo.