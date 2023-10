La cantautora Gloria Trevi reveló que está asesorándose con abogados con relación a la supuesta “defraudación fiscal” de la que es objeto en México. Sus declaraciones surgen luego de que ayer trascendiera que la Fiscalía General le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, según dijo el martes a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.

La artista reveló, a su vez, que asume su responsabilidad de “pagar los impuestos” que correspondan como parte de su compromiso por aportar a una mejor calidad de vida de ”la gente menos favorecida”.

PUBLICIDAD

“El día de hoy (ayer) varios medios de comunicación dieron cuenta de que me “buscaba” la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta “defraudación fiscal”. Al respecto les informó que hoy al mediodía comparecí ante la unidad de Delitos Financieros dela FGR”, expresó en declaraciones compartidas por su portavoz de prensa, las que se desprenden de su transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Al respecto les comentó que el monto que dicen pendiente de impuestos es de $564 mil pesos. Ese sería la totalidad del adeudo. Y yo creo tener un saldo a favor, con la autoridad fiscal mexicana, el SAT, de poco más de un millón de pesos. Estoy con mis abogados viendo opciones legales, pero la idea es aclarar cualquier duda que exista y en su caso, pagar los impuestos que corresponda en México y en cualquier parte del mundo”, prosiguió.

“Los que generamos empleos y recursos debemos de pagar impuestos de manera puntual para que en nuestro querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas. Así que cuenten con que se “‘cuadrarán” cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos”, concluyó.

La investigación se da tras una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, presentó en el 2021 contra la artista por presunta evasión fiscal.