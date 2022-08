El cariño de la fanaticada boricua sigue siendo uno de los motores que llena de entusiasmo a la intérprete mexicana Gloria Trevi en cada paso por Puerto Rico.

Caminar por las calles, irse de compras y encontrarse con continuas muestras de afecto, aviva su entusiasmo por presentarse en la Isla.

“Los amo y siento que me aman. Me tienen muy conmovida. Haz de cuenta que de repente me fui al mall, porque tenía que comprar unas cosas para terminar ciertos detalles. Me fui con mis lentes, mi cubreboca, y de repente hablo y un señor mira y me dice ‘¿Gloria Trevi?’ (ríe). ¡Nada más por la voz! Fui a un restaurante, y los meseros, toda la gente, el chef salía 20 veces a ver cómo estaba la comida, si me gustaba, que me comí una chuleta can-can”, compartió como parte de las anécdotas que ha vivido en días recientes, desde su llegada.

La artista afina detalles para su presentación de esta noche durante la apertura del certamen de Miss Universe Puerto Rico, que se transmitirá por WapaTV. Interactuar con las aspirantes a la corona ha resultado otra experiencia agradable que va anotando en su lista de gratas memorias.

“Ayer estuve en los ensayos. Las chicas que están en el certamen, no sabes qué lindas, qué cariñosas conmigo, todas emocionadas”, valoró conmovida. “Como que he pertenecido a la infancia de ellas. Se emocionaban muy lindo”.

La célebre intérprete resaltó los atributos de quienes aspiran a salir victoriosa en el certamen.

“Todas están demasiado preciosas, hermosas. Las mujeres puertorriqueñas, ya se saben que tienen mucha Miss Universo ganadora, así que es muy inspirador estar parada al lado de tanta mujer hermosa”.

Al expresar su parecer sobre la idea de competir en un certamen de belleza, destacó cómo han evolucionado con el paso de los años. “Creo que hasta cierto punto es muy bueno eso que te lleva a tener una competencia sana. Creo que los concursos de belleza han evolucionado muchísimo. Se busca que también las mujeres sean bellas en su conocimiento, en su espiritualidad”, sostuvo. “Ahora se fijan más en el desenvolvimiento, en el conocimiento de la mujer, una belleza que se busca en todos los sentidos. Tengo entendido que ya una mujer embarazada, en algunos lugares, puede competir, y eso es maravilloso”. Precisamente, la semana pasada la organización de Miss Universe anunció que a partir de la edición número 72 (2023), podrán competir mujeres que están o han sido casadas, así como quienes están embarazadas o tienen hijos.

Para el inicio de su gira Isla Divina World Tour, que arranca en Puerto Rico este próximo sábado con su presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la voz de éxitos como Todos me miran, No querías lastimarme y Pelo suelto promete mucha diversidad y una fiesta musical.

“Se van a encontrar con todo, con la Trevi que va evolucionando, con una Trevi que es muy disciplinada en el escenario y que se ve en la calidad y en los momentos, en los efectos de iluminación, de comunión con la pantalla, los bailes, los cambios de vestuario, pero lo más importante no es que te cases con el vestido, sino con la novia, entonces lo que son las entrañas, lo que es el sentimiento, de repente se les puede aparecer la Trevi de los 90″, adelantó emocionada sobre el proyecto musical que llevará a más de 40 ciudades de Estados Unidos. Además de cantar decenas de éxitos, mostrará 12 cambios de vestuario.

“Sé que va a haber de todo. Va a haber melancolía, nostalgia, locura. Va a haber mucha reflexión, pero bonita, de la que te cura y te alivia el alma”, concluyó la cantautora, quien recientemente se presentó con éxito en el festival Starlite Catalana Occidente, en España.

Boletos para Isla Divina World Tour a la venta a través de Ticketera.com.