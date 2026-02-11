El intérprete urbano Guaynaa y la creadora de contenido Lele Pons presentaron por primera vez a su bebé Eloísa en Instagram.

“Dile hola a Eloísa”, escribió la pareja junto a varias fotos de la pequeña, que nació en julio de 2025.

Jean Carlos Santiago Pérez y Eleonora Pons Maronese se casaron en marzo de 2023. El boricua y la venezolana se dieron el sí, acepto en una ceremonia en Miami, que contó con la presencia de celebridades como Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Anitta, Steve Aoki, Paris Hilton, Mau y Ricky Montaner, entre otros.

PUBLICIDAD

En 2020, Guaynaa y Lele Pons hicieron una colaboración musical con el tema Se te nota y, así como describía la canción, muchos de sus seguidores aseguraron que entre ellos había una química que rebasa el talento y la profesionalidad, pues luego de tres meses del lanzamiento del tema, confirmaron que había comenzado un noviazgo, en vísperas de las fiestas navideñas.

La pareja se comprometió en 2022 en el festival de música electrónica Tomorrowland, en Bélgica.

Lele Pons vivió un susto durante su embarazo, cuando se resbaló dos veces en la fiesta de revelación del sexo de su bebé.