La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, fue hallada muerta el domingo en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, informó TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, un amigo llamó al 9-1-1 a la 1:51 p.m. para reportar que la actriz estaba inconsciente y en paro cardíaco.

Según TMZ, el audio del despacho de emergencias indica que los equipos médicos fueron enviados al lugar para atender a una persona que aparentemente había sufrido una sobredosis.

Los paramédicos realizaron compresiones en el pecho y utilizaron medidas de soporte cardíaco avanzado, que pueden incluir medicamentos, asistencia para la respiración y monitoreo del ritmo cardíaco, indica TMZ.

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Pese a los esfuerzos, Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p.m.

Las autoridades indicaron de manera preliminar que las circunstancias de la muerte no parecían sospechosas. La autopsia determinará la causa y la manera de muerte.

Por el momento, tampoco está claro quién realizó la llamada al 9-1-1. TMZ señaló que podría haber sido un amigo de la actriz, aunque no se ha confirmado si su novio intermitente, Brian Hickerson, fue quien solicitó ayuda.

Habría cumplido 37 años este viernes

Panettiere, de 36 años, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en la televisión y el cine. En mayo publicó el libro This Is Me: A Reckoning, en el que habló abiertamente sobre sus problemas personales desde la infancia hasta la adultez, incluidos la depresión posparto, la adicción y el trauma.

La actriz era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014, fruto de su relación con su expareja, el exboxeador Wladimir Klitschko.

Su hermano Jansen Panettiere falleció repentinamente en febrero de 2023, a los 28 años, debido a cardiomegalia —agrandamiento del corazón— y complicaciones en la válvula aórtica.

Panettiere habría cumplido 37 años el próximo viernes, 21 de agosto.