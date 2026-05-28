La hija del reguetonero Daddy Yankee, Jessaelys Ayala González, mostró cómo marcha su embarazo.

Ayala compartió un reciente sonograma realizado con tecnología 4D, según un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes también mostró cómo parte de su familia la acompañó durante ese momento especial.

“Poder ver a bebé junto a la familia fue demasiado especial 🥹🤍 Gracias al equipo de @prevue4d por siempre recibirnos con tanto cariño y hacernos sentir súper cómodos cada vez que vamos. Ellos hacen sonografías 3D, 4D e hiperrealistas y también puedes sacar cita aunque no tengas orden médica ✨ Honestamente, la experiencia y el trato siempre son de lo más lindo. ¡Gracias nuevamente por todo!”, escribió junto al video.

PUBLICIDAD

Jessaelys reveló previamente que se convertirá en madre de una niña el próximo mes de agosto.

La influencer anunció en febrero que estaba embarazada.

La maquilladora compartió la noticia mediante un emotivo video en el que mostró su vientre ya en crecimiento, acompañada de su esposo, Carlos Olmo.

En las imágenes, la creadora de contenido reveló que espera a su primer bebé en agosto de 2026.

“Un poquito de ti y un poquito de mí”, escribió Ayala, hija del intérprete de “Gasolina” y de su exesposa, Mireddys González Castellanos.

“Una promesa de Dios”, añadió la joven.

La noticia surgió luego de que Ayala González sorprendiera a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio con Olmo en una ceremonia privada celebrada el pasado octubre junto a familiares y allegados, donde el llamado “Big Boss” no estuvo entre los invitados.

El embarazo también se da después de que la influencer revelara que perdió un bebé el año pasado, poco antes de su boda.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, expresó.