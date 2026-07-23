Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee y Mireddys González, reveló que tendrá a su bebé antes de lo previsto luego de que su equipo médico determinara inducirle el parto tras diagnosticarle una condición durante el embarazo.

Según relató la influencer en un video publicado en su cuenta de Instagram, la decisión médica surgió luego de que comenzara a experimentar una intensa picazón y acudiera a una evaluación. Tras el chequeo, los médicos le diagnosticaron colestasis del embarazo, una condición relacionada con el funcionamiento del hígado durante la gestación.

“Hace tres semanas me empezó una piquiña bien chévere. Yo sabía que no era por comida, que no era por medicamentos y no era alergia. Era en efecto una piquiña que se debía a problemas con ácidos biliares y el hígado”, explicó Ayala González.

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Según Mayo Clinic, la colestasis del embarazo ocurre cuando el flujo de bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a digerir las grasas, se reduce o se interrumpe. Como consecuencia, los ácidos biliares pueden acumularse y pasar al torrente sanguíneo.

Esta condición puede representar un riesgo para el bebé si no se identifica y se trata a tiempo, por lo que los médicos suelen darle seguimiento cercano durante el embarazo.

En su caso, Jesaaelys explicó que atravesó un proceso que incluyó monitoreo fetal semanal y la administración de medicamentos para ayudar a madurar los pulmones de la bebé, con el objetivo de que pudiera dar a luz alrededor de las 36 semanas de embarazo.

Finalmente, la influencer informó que será inducida a las 37 semanas de gestación, y no a las 36 como se había contemplado inicialmente, luego de que sus análisis médicos mostraran una mejoría.

“Yo acepté la voluntad de Dios. Yo dije, señor estos son tus planes. Lo que querremos es que bebé esté saludable y mamá esté saludable”, terminó diciendo.