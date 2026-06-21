La creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, celebró este sábado un “baby shower” por la niña que espera junto con su esposo, Carlos Olmo, y cuya llegada está prevista para agosto. La fiesta se llevó a cabo en La Kazzita, en Carolina.

“El concepto era de Farmers Market y de verdad que superó mis expectativa”, expresó en una publicación a través de sus redes sociales, que acompaña con un video explicativo sobre el concepto de la decoración y cuán complacida se siente por el resultado. Los visuales que compartió en sus historias la muestran radiante de alegría vistiendo un conjunto amarillo alusivo al concepto del evento, que hace referencia a un mercado agrícola.

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“¡Qué lindo!”, expresó efusivamente al observar en detalle el concepto creativo. “¡Qué precioso!”, prosiguió dentro de su marcada emoción. Su pareja también manifestó sentirse complacido con el resultado. “Me encanta todo”, expresó mientras caminaba a su lado.

La pareja, que contrajo matrimonio en octubre, realizó en marzo un “gender reveal” en el que, en presencia de familiares y un grupo cercano de amistades, anunciaron que serían padres de una niña.

Los esposos contrajeron matrimonio en octubre del año pasado. La “influencer” publicó imágenes de su vestido blanco, el ramo de flores naturales y los anillos. A través de las fotos se muestra que su mamá, Mireddys, estuvo presente en la boda.