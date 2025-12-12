La muerte del exvocalista de El Gran Combo de Puerto Rico, Luis Antonio “Papo” Rosario, llevó a decenas de personalidades de la música y el entretenimiento a manifestar su más sentido pésame por la pérdida de “El Carbonerito”.

Uno de ellos fue su hijo Aniel Rosario, quien se despidió del exvocalista de la “Universidad de la Salsa” en un conmovedor mensaje que subió a su cuenta de Instagram, acompañado de una foto junto al intérprete de “Jala-Jala” y “Regresa ya”.

“No he visto soldado en batalla como tú, mi querido viejo… Luchaste como todo un campeón y siempre con una actitud positiva ante la adversidad”, escribió Aniel. “Dejas un legado escrito en la historia de la música de nuestro país y del mundo entero. Descansa en paz, Carbonerito Mayor, y regresa ya al campo santo".

PUBLICIDAD

El cantante de “Perfume” resaltó que el mundo se llevará al corazón el “don de gente” y la alegría que transmitía en su día a día, algo que asegura haberlo heredado.

“Anoche, cuando te pedí la bendición, sabía que era la última, pero tú hubieses querido que fuera a trabajar, por el respeto que se merece el público, como me enseñaste. Viejo, nos vemos pronto. ¡Te quiero con la vida! ❤️‍🩹“, sostuvo Rosario.

La muerte de Rosario se produce a casi una semana de darse a conocer el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de “El Gran Combo” hace 63 años.

Al conocer del fallecimiento, la gobernadora Jenniffer González Colón extendió unas condolencias a la familia del salsero y a los puertorriqueños en general. No informó si decretará algún periodo de duelo.

“Perder dos integrantes de una orquesta tan singular, que lleva el nombre de Puerto Rico básicamente en una misma semana es duro”, sostuvo la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa realizada en Corozal.