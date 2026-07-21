La influencer fitness Paymi Marte denunció el presunto robo de 7,900 dólares de su habitación en un hotel de Santo Domingo tras llegar de Estados Unidos hace varios días para someterse a una cirugía.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido contó que los administradores del establecimiento tomaron “a la ligera mi reclamo”, por lo que tuvo que recurrir a un destacamento de la Policía Nacional para proceder legalmente.

“Hoy es el día antes de mi operación y yo estoy en esta circunstancia. ¿Cómo esto puede suceder? Uno se queda en un hotel con tanto prestigio, pagando tanto dinero por el mismo sentido de estar seguro porque tú vienes con tus pertenencias, con tus cosas caras, con tu dinero, con tus prendas, con todo”, expresó.

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Marte es hermana de la también influencer Belisa González. Ambas residentes en Estados Unidos.

Por su lado, González detalló que su hermana encontró su cartera abierta en la habitación que comparte con su madre en el hotel.

Según sus publicaciones en Instagram, donde acumula más de 325 mil seguidores, Marte comparte contenido de su entrenamientos, estilo de vida y maternidad. También se define como coach de bienestar, mentor y emprendedora.

Marte documentó su proceso de embarazo de mellizos con el cual llegó a pesar 200 libras.