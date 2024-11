Esta mañana, la presentadora Ivonne Orsini dejó a todos boquiabiertos al revelar su nuevo look en el programa Hoy Día Puerto Rico.

Conocida por su característico cabello rubio largo, Orsini optó por un cambio radical al lucir ahora un corte corto, manteniendo el tono rubio que la distingue.

El nuevo look fue recibido con entusiasmo por sus colegas en el estudio.

“Significa algo como bien especial para mí, y en realidad es de gratitud. Este año para mí ha sido bien bonito, de muchos elementos bien especiales. Y dije, yo me quiero dar la oportunidad de cambiar el cabello, aunque haya personas que probablemente digan: ‘¿qué te hiciste? Ese pelo largo que tenías’, y muchas veces no estamos acostumbradas que las mujeres, o mujeres más jóvenes, se cambien el cabello”, explicó.

Ivonne Orsini con su cambio de "look". ( Captura )

“Hay que atrevernos a dar cambios, el pelo crece, yo no tengo unas ataduras tan grandes como que, Dios mío, se me fue la vida. No, si no me gusta, si no me gusta el color, me lo matizo, si lo que quiero es que déjamelo crecer. Pero sí, en esta semana de Thanksgiving (Acción de Gracias), quise aprovechar la oportunidad de agradecer, y para mí es una muestra, el mismo cuerpo te pide a veces cambio, y una de las cosas que me pedía era expulsar parte de mi cabello”, agregó.

No es la primera vez que Ivonne Orsini sorprende con un cambio de imagen similar, ya que en 2019 decidió cortar su cabello en un gesto de solidaridad hacia su mamá, Luz López, quien en ese entonces enfrentaba una batalla contra el cáncer.