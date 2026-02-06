La periodista de Primer Impacto en Univision, Jackie Guerrido, abrió su corazón en una entrevista con Maity Interiano, donde habló sobre su infancia, los desafíos que enfrentó y cómo la fe en Dios ha sido un pilar en su vida.

Guerrido recordó que su niñez no fue fácil y que, en muchas ocasiones, sintió que las expectativas de los demás eran mínimas.

“Toda la vida, desde chiquita, yo sabía que todo era por un momento… Me crié en circunstancias donde muchas personas no apostaban nada por mí porque decían: ‘Es que es imposible que ella tan siquiera logre ser profesional’. Me vi desamparada”, compartió la periodista.

La comunicadora destacó también el rol fundamental de su madre, a quien describió como “la mejor madre del mundo”, pese a haber enfrentado situaciones muy difíciles. En un momento de su infancia, su progenitora se vio obligada, “con dolor en su alma”, a enviarla a un internado para garantizar su bienestar.

“Yo estuve interna unos dos años por mi bienestar. Mi mamá también estuvo en ese mismo internado porque tampoco la podían atender. Sus padres querían que tuviera buenas escuelas, estudios de calidad, durmiera tranquila y comiera bien. Los patrones se repitieron, pero con diferentes escenarios”, explicó.

A pesar de las dificultades, Guerrido asegura que nunca se sintió sola.

“Siempre sabía que todo iba a pasar, como si escuchara una voz que decía: ‘Tranquila que todo va a mejorar’”, expresó.

La periodista también habló de una de las pérdidas más grandes de su vida: la muerte de su hermano Luis Vega en 2022, víctima de cáncer. Durante ese proceso, su fe volvió a ser determinante.

“Mi hermano era pastor, un matrimonio perfecto por 30 años, y le dio un tumor. Yo juraba que Dios lo iba a sanar porque era pastor, pero cuando ves que no fue así, tienes que pedirle al mismo Dios que te ayude a levantarte de donde ni siquiera crees que tienes fuerza. Ahí es cuando Él prueba tu fe”, compartió Guerrido.

La comunicadora destacó que, a pesar de su ausencia física, el legado y la influencia de su hermano permanecen vivos en su corazón:

“Se lo pudo haber llevado antes, nunca lo habría conocido. Pero me permitió compartir treinta y tantos años con él. Ahí te das cuenta que nuestra vida pertenece a Él, que Él decide cómo, cuándo y dónde. Y aunque físicamente ya no está, vive en mi corazón y me impulsa a hacer cosas grandes en el nombre de Dios”, concluyó.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Jackie Guerrido sigue demostrando que su fe y resiliencia la han acompañado en cada paso de su vida y carrera, inspirando a sus seguidores a mantener la esperanza ante la adversidad.