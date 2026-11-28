Apenas unos días después de convertirse en la sexta puertorriqueña en conquistar el título de Miss Universe, Jennifer Barreto comenzó oficialmente su reinado con una aparición especial en la tradicional parada de Macy’s, en Nueva York, que este año celebra su centenario.

La boricua, quien obtuvo la corona el pasado martes, 24 de noviembre, hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en ganar el certamen internacional. Su participación en el desfile marcó su primera gran aparición televisiva tras ser coronada como Miss Universe 2026.

32 Fotos El tradicional desfile celebró sus 100 años.

“Yo estoy lista para conquistar el Universo”, manifestó Barreto al compartir cómo se sentía durante su participación junto a las conductoras de la transmisión, Andrea Meza, Miss Universe 2020, y Aleyda Ortiz.

La reina universal también contó que esta era la primera vez que disfrutaba de la tradicional parada navideña junto a su familia.

“Me siento como una niña de cinco años. Para mi hija ha sido muy emocionante. Estoy acostumbrada a trabajar con mi familia; es un trabajo como otro cualquiera. Es sumamente crucial, un sistema de apoyo... Lo único malo es el frío”, sostuvo con una sonrisa.