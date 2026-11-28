Jennifer Barreto vivió un momento especial al debutar como Miss Universe 2026 en el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, celebrado hoy en Nueva York, que este año conmemora su centenario.

La reina de belleza compartió la pantalla chica con el presentador mexicano Clovis Nienow y expresó su emoción por formar parte del evento. Además, destacó que era la primera vez que asistía a esta celebración.

Pero la boricua no estuvo sola. Su hija Penélope, de siete años, la acompañó y disfrutó junto a ella de esta histórica edición, convirtiendo la experiencia en un recuerdo familiar inolvidable.

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Barreto le dio a Puerto Rico su sexta corona de Miss Universe, al ganar el certamen y devolverle el título a la Isla después de 20 años. Además, hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar el concurso.

La isabelina, de 27 años, tiene un bachillerato en Psicología Investigativa y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Desde 2021 trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas.

La soberana, de cinco pies y 11 pulgadas de estatura, está casada con Jean Carlos Barreto.

Barreto representó al pueblo de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026.