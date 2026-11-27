El diseñador venezolano Ángel Sánchez no se guardó su opinión sobre el resultado de Miss Universe 2026 y cuestionó que Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se llevara la corona, al asegurar que la venezolana Clara Vegas debió ser la ganadora del certamen.

“Puerto Rico no era la que tenía que ganar, Clara era. Con vestido o sin vestido”, afirmó el creador durante una entrevista en el pódcast A mí me parece, en la que también abordó la controversia que rodeó el vestido plateado que diseñó para Vegas y que recibió numerosas críticas tras la competencia.

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Sánchez sostuvo que confiaba en que la representante de Venezuela podía ganar independientemente del atuendo que llevara durante la final. A su entender, Vegas tenía los atributos necesarios para conquistar el título.

“Clara es un fenómeno y lo seguirá siendo. Pensé que iba a ganar con mi vestido o con cualquier otro, nunca pensé que mi vestido tenía que añadir nada más que lo que Clara ya tenía, belleza, inteligencia y carisma”, expresó.

Sus declaraciones se producen luego de que el diseño plateado que lució Vegas en la fase final del concurso se convirtiera en uno de los temas más comentados de la competencia y recibiera fuertes cuestionamientos de figuras vinculadas al mundo de los certámenes de belleza.

La ex Miss Universo Alicia Machado calificó el vestido como “terrible” y “mal cortado”, mientras que Osmel Sousa, conocido por su trayectoria en la preparación de reinas de belleza, lo describió como un diseño de “matrimonio” y “horroroso”.

Ante las críticas, Sánchez reconoció que el resultado no fue el que esperaba y asumió la responsabilidad por el diseño. Admitió que la pieza le quedaba grande a Vegas y que también estaba un poco larga.

“Hay vestidos horrorosos y ganan la corona. Nunca pensé que mi vestido iba a crear esta controversia, crear este desastre”, comentó.

El diseñador explicó que su intención era crear una especie de figura metálica, con una apariencia de acero, pero reconoció que la propuesta no se materializó como había imaginado.

“Yo no responsabilizo a nadie más que a mí mismo”, sostuvo.

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Además, ofreció disculpas por el impacto que la controversia ha tenido sobre la candidata venezolana, al considerar que las críticas al vestido han opacado los atributos que ella demostró durante la competencia.

“Pido disculpas porque todo el daño que se está haciendo a Clara por un vestido, con los méritos que ella había logrado con su personalidad, con su carisma, con su elegancia, con su cuerpo, no hay derecho”, manifestó.

Sánchez también cuestionó la importancia que se le ha atribuido al vestido en el resultado de un certamen de belleza y defendió que su creación no era tan desfavorable como se ha planteado.

“Me parece que se ha dimensionado el valor del vestido para ganar una corona, mi vestido no es tan feo, quizá mal entallado”, expresó.

El creador, quien ha trabajado con figuras internacionales como Beyoncé, Eva Longoria, Meryl Streep, Salma Hayek y Sandra Bullock, explicó que uno de sus errores fue apostar por un material complicado de trabajar y con poco tiempo para completar la pieza.

“Mi error fue apostar por este material que no a todo el mundo le encanta... Me dio mucho trabajo... En el momento que algo te dé tanto trabajo como me dio, yo hubiera apostado por una cosa más sencilla y fácil de hacer... Aposté por una cosa muy complicada, con poco tiempo y sin tenerla a ella a mano”, relató.

El diseñador también reveló que, al momento de la entrevista, todavía no había conversado con Vegas sobre lo ocurrido.

“Mi intención fue ayudarla, pero no la ayudé”, reconoció.

Aunque el vestido generó comentarios negativos, Sánchez aseguró que también ha recibido muestras de apoyo y mensajes de solidaridad en medio de la controversia.