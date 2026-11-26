El diseñador Ángel Sánchez, responsable de la creación del vestido de gala que desfiló Miss Venezuela durante la gala final del reciente certamen de Miss Universe, se expresó sobre las críticas que ha recibido sobre la pieza.

El modisto, quien descartó que la razón para que Clara Vegas Goetz no se alzara con la corona recayera solo en un vestido, sostuvo que varias fallas relacionadas con las pruebas de ajuste fueron las que pesaron en que la reina de belleza no deslumbrara con su selección.

La pieza, llamada “Inspiranza”, proyectaba una estética futurista con acabado en una tonalidad metálica.

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“No tenía planes de volverme a involucrar con este tipo de evento porque yo sé que mi estética a veces no corresponde con este tipo de eventos”, reveló en una entrevista en el podcast “A mi me parece”.

“Sentí que toda Venezuela estaba con ella y yo quería poner mi granito de arena y lo que pareciera… que me resultó algo tan horrible, algo que me da mucha vergüenza que haya pasado, que Clara la haya perjudicado involuntariamente con esto”.

Sánchez reveló que contó con “muy poco tiempo” para trabajar la pieza y “no hubo la oportunidad de hacer unas pruebas debidas, últimas pruebas, y yo entiendo que el vestido le quedó grande”.

El diseñador infirió que la soberana bajó de peso, lo que provocó que el entalle no fuera el correcto.

“Tiene que haber rebajado mucho porque la prueba que ella vino, la prueba no final, una prueba que vino de una hora, le quedaba apretado. Entonces se lo suelto un poquito y, luego, cuando la vi en el escenario, sí, efectivamente, el vestido le quedaba grande”.

Dentro de su análisis, Sánchez descartó que Clara Vegas no ganara el cetro por el vestido de gala. El título recayó en la puertorriqueña Jennifer Barreto.

“Yo no creo que ella haya perdido por el vestido, pero le quedaba grande. Y yo entiendo… Yo, la verdad que me da... Tengo que asimilar eso, como que más nunca haría algo que no pueda probar debidamente”, reiteró.

“Pero ahora resulta que soy el malo de la película. Me han responsabilizado de cosas que... Yo no creo que ella, por más vestido feo que hubiera podido ser el mío, a ella le quitaron la corona no por mi vestido… no por mi vestido”.

A un día del certamen que se celebró en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el zar de la Belleza, Osmel Sousa, despotricó sobre el vestido. “Salió mal arreglada. El vestido es horroroso”, manifestó.