Fátima Bosch esperó a concluir su reinado como Miss Universe para dejar atrás los rumores y hacer público su romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah. La pareja había despertado sospechas desde octubre, cuando fue vista tomada de la mano en Mérida, Yucatán.

Ahora, apenas un día después de entregar la corona a su sucesora, la puertorriqueña Jennifer Barreto, la modelo mexicana compartió dos historias en su cuenta de Instagram que disiparon cualquier duda sobre su relación sentimental con el empresario, quien también fue visto acompañándola durante sus últimos días de reinado en Puerto Rico.

En la primera publicación, Bosch dejó que la imagen hablara por sí sola y la acompañó con la frase: “Él. Ese es el pie de foto”.

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Acto seguido, en una segunda historia, le dedicó unas emotivas palabras y le agradeció por mantenerse a su lado durante una de las etapas más exigentes de su vida.

“Gracias por acompañarme en este proceso, que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between”, expresó la exsoberana universal.

Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño originario de San Pedro Sula, vinculado a los sectores textil y comercial. Es hijo del empresario y exfuncionario hondureño Mario Canahuati y de Sandra Farah de Canahuati.