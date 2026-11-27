Zuleyka Rivera decretó el 14 de octubre de 2026, en la primera actividad y celebración de Miss Universe en el restaurante Azul en el Condado, que Jennifer Barreto ganaría la sexta corona.

Producida por San Juan Moda, la gala fue el tiro de salida de lo que sería el mejor Miss Universe celebrado recientemente y he ido a muchos.

“Lo que se ve no se pregunta y este junte es poderoso”, dijo el orgullo de Salinas, Zuleyka Rivera.

Junto a Denise Quiñones, la Miss Universe 2006 aseguró esa noche que se volvería a repetir el caso de ganar en casa. Esto le dio más fuerza a la candidata: tener más de 10 mujeres ganadoras apoyándola.

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Las tres vestidas de verde sonreían y toda esa alegría la absorbió.

Zoribel Fonalledas, Ana Rosa Brito, Catalina Morales, Brenda Robles, Laurie Simpson, Bárbara Torres, Isabel Pardo, Madison Anderson y Desirée Lowry, entre otras, crearon la energía necesaria para que Jennifer llegara lista para ganar.

¿De qué se quejan algunos aprendices?

¿De que Jennifer estuvo en todas las listas de las Top 10?

¿De que estuvo en el aeropuerto recibiendo a las candidatas con regalo en mano y sin descansar?

¿De que desde el primer día hizo una pasarela espectacular?

¿De que nunca se mostró cansada y aguantaba las preguntas y tontas de aprendices de periodistas?

¿O que la pregunta sobre inteligencia artificial ya se la habían hecho? (La pregunta la hizo la directora de prensa del Municipio de Aguadilla en la recepción de la Casa Alcaldía el 11 de noviembre. Pero ninguno de los jurados estuvo en la fiesta). ¡Ah! pero si la IA está de moda tenían que preguntar tarde si el hombre llegó a la Luna. Como diría Banchy: “Mire, pescao”.

¿Que días antes de la final Clara Vegas, Miss Venezuela, había dicho que la final era entre ella y Jennifer?

¿Que Puerto Rico pagó $3 millones por la corona? Ah, pues estamos en deuda con los 194 millones de televidentes que vieron nuestra isla.

El traje de Venezuela

Pero olvidando de momento las preguntas y comentarios, Ángel Sánchez, el diseñador venezolano, no puso la tela del traje final frente a luces y cámaras. La luz rebotaba en la tela y Clara perdía su brillo.

Alicia Machado y Osmel Souza criticaron el traje.

Miss Venezuela, Clara Vegas ( Miss Universe Organization )

Algunos venezolanos dijeron que Clara comienza una gira por 10 ciudades y tiene tres contratos, pues ¿de qué se quejan? Ella es muy buena.

A Miss Francia los dos resbalones la sacaron de carrera, mientas que a Miss Chile el cambio en su cabello estuvo grave. Le hicieron el look de Morticia Adams. La mataron.

Por otra parte, felicidades a la Compañía de Turismo y a su directora ejecutiva, Willianette Robles. También a Zenaida Díaz, Cristina Martínez, Reimarie Carreras y a todo el equipo por un gran trabajo.

Y a Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, creador del concepto innovador de todas las actividades y darles realce a ganadoras de otros años.