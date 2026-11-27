La cantante y actriz Jennifer López reunió a su familia para disfrutar el Día de Acción de Gracias en su hogar, celebración que cobró un significado especial al tener de vuelta a sus gemelos de 18 años, Oskar y Max Muñiz, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, quienes arrancaron su vida universitaria fuera de casa en septiembre pasado.

A través de un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, la artista mostró varios momentos de su encuentro, desde los preparativos en la cocina junto a su mamá, Guadalupe Rodríguez, hasta la reunión en la sala para ver el estreno televisivo de su especial musical, “The JLo Show: Live in Las Vegas”.

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“Me desperté sintiéndome agradecida en una casa llena de familia; mis hijos, que han vuelto de la universidad para pasar el fin de semana, duermen al final del pasillo. Estamos listos para cocinar y participar en todas las tradiciones de hoy, pero en la que más pienso, y que considero la más importante, es en la gratitud”, escribió la “Diva del Bronx” junto a las imágenes.

Jennifer Lopez celebró el Día de Acción de Gracias rodeada de su madre, Guadalupe Rodríguez, sus hermanas Leslie Ann y Lynda, sus sobrinos y su hijo Oskar Muñiz, tras el regreso de los gemelos de la universidad para pasar el fin de semana en familia. ( Captura / Instagram )

Para Lopez, el reencuentro ocurre meses después de haber expresado la nostalgia que le generó la partida de sus hijos a la universidad, a quienes suele llamar cariñosamente sus “cocos”.

En febrero pasado, con motivo del cumpleaños de ambos, la estrella destacó el estrecho lazo que mantienen con la frase: “¡Siempre hemos sido nosotros tres!”.

Jennifer López estrena su especial de Las Vegas en familia

El encuentro familiar coincidió con un nuevo hito profesional para Lopez: la transmisión de su documental-concierto a través de CBS y Paramount+, proyecto derivado de la residencia que inició el pasado 30 de diciembre en Las Vegas.

“Este día siempre ha girado en torno a la gratitud, y nunca me he sentido tan agradecida por todo el amor que hay en mi vida y por la hermosa existencia que comparto con mis seres queridos. Esta noche es especialmente significativa porque, cuando era niña y crecía en Nueva York, soñaba con este día más que con cualquier otro. Cada año, en Acción de Gracias, me sentaba frente al televisor con mi madre y mis hermanas a ver “West Side Story”, soñando con que, algún día, yo también podría cantar, bailar, actuar y estar ahí”, relató.

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Tras la cena del jueves 26 de noviembre, la intérprete y los suyos se acomodaron frente al televisor para seguir juntos la emisión del espectáculo.

“Hoy, puedo sentarme frente al televisor con mi familia y ver mi propio programa, precisamente en este día; decir que es un momento en el que todo cierra un ciclo se queda corto: es, literalmente, un sueño hecho realidad. Les estoy profundamente agradecida a todos ustedes por haberme acompañado en este camino durante todos estos años. Se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en todo el amor que hemos compartido a lo largo de este tiempo y en todos los buenos momentos. Todo culmina esta noche. ¡Ya estamos en el sofá, listos para verlo!”, concluyó.

Un festejo rodeada de sus hermanas y su madre

El álbum publicado en redes sociales también dejó ver a otras figuras clave de su círculo íntimo, entre ellas sus hermanas Leslie Ann López, dedicada a la educación musical y el canto lírico, y Lynda López, reconocida periodista y locutora con trayectoria en espacios como E! News, CBS New York y WB 11 Morning News.

Asimismo, las imágenes confirmaron que, pese a su apretada agenda artística, la estrella mantiene intacta la costumbre de sumarse a las labores culinarias junto a Guadalupe Rodríguez para preparar el banquete festivo en cada reunión familiar.