Jennifer López podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel en la serie Ted Lasso y con quien protagonizó la comedia romántica Office Romance, de Netflix.

Según Page Six, una fuente aseguró que los artistas están saliendo, aunque por ahora mantienen una relación “casual”.

Brett Goldstein y Jennifer López en el estreno de la película "Office Romance" el 2 de junio de 2026 en Nueva York. ( The Associated Press )

El medio indicó que los artistas fueron vistos el pasado 16 de octubre llegando y saliendo de una fiesta en Los Ángeles. Ambos viajaron en el mismo auto, pero entraron por separado al evento.

Esta posible relación entre López, de 57 años, y Goldstein, de 46, surge luego de que ambos negaran los rumores de romance.

Page Six indicó que los representantes de ambos artistas no respondieron a las solicitudes de reacciones sobre el presunto romance.

López solicitó el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio.

En el caso de Goldstein, su romance público más conocido fue con la actriz Beth Rylance, con quien se le relacionó en 2021.