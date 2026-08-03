La famosa cantante Jennifer López está próxima a vivir una nueva etapa como madre de dos universitarios y dentro de los cambios que se avecinan, está encarar el nido vacío luego de que Max y Oskar inicien estudios lejos de casa. Por eso, ha procurado disfrutar al máximo de sus vacaciones recientes con ellos, que incluyó unos días en Italia en cuenta regresiva al distanciamiento físico que se avecina.

“De viaje por carretera con mis ‘coconuts’ antes de que se vayan a la universidad”, escribió en la publicación que compartió en las redes sociales, con un “emoji” que simular el llanto. El carrusel de fotos y videos la muestra con sus retoños, producto de su pasada relación con el cantante Marc Anthony. La familia ha recorrido lugares históricos como Venecia, el antiguo coliseo romano, el Vaticano, y museos de arte, entre otros.

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En una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel en mayo, la “Diva del Bronx” confesó que ha llorado dentro del proceso de preparación de sus hijos para comenzar estudios. También, que ha participado en lo relacionado con instalarlos en sus respectivas residencias estudiantiles.

Oskar decidió ir a estudiar a teatro y artes plásticas en Sarah Lawrence College, en Nueva York. Aunque el nombre de la institución donde estudiará Max lo han mantenido en privado, la cantante dio a entender que también será lejos de casa.

“Llevo dos meses llorando”, confesó. “Está bien. Quiero que sean felices, que vayan a donde quieran ir y hagan lo que quieran hacer”.